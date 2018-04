Familie Blokker verloor het vertrouwen in de topman

Op de Huishoudbeurs, eerder dit voorjaar, was Casper Meijer goedgeluimd. Aan de verslaggever van De Telegraaf liet hij weten dat Blokker na jaren van gedoe in de top en miljoenenverliezen weer op de goede weg was. „We staan er echt anders voor dan een jaar geleden”, aldus de topman van de huishoudketen. Winst zou weliswaar pas eind volgend jaar weer gemaakt worden, maar ook de familie Blokker zou tevreden zijn.

Naar nu blijkt is het gedoe bij Blokker nog lang niet voorbij. En is de familie helemaal niet tevreden. Het bedrijf is nog altijd eigendom van Ab Blokker, die het bedrijf vanaf 1975 mede heeft uitgebouwd, en van Els Blokker, weduwe van de in 2011 overleden topman Jaap.

Casper Meijer wordt vervangen als topman, zo maakte het bedrijf dinsdag bekend. In het persbericht over zijn vertrek verkondigt Blokker een dubbele boodschap. Aan de ene kant staat erin dat de huishoudketen meer bezoekers trekt en meer omzet maakt. Aan de andere kant moet Meijer weg vanwege „uiteenlopende verwachtingen tussen de aandeelhouders, de raad van commissarissen en hemzelf over de snelheid van de veranderingen en de onderliggende financiële resultaten”.

Hoewel het naar eigen zeggen dus iets beter gaat met Blokker, gaat het de commissarissen en de familie blijkbaar niet snel en goed genoeg.

Het is opvallend dat de aandeelhouders expliciet worden genoemd in het persbericht. Formeel hebben zij niets te zeggen over het benoemen en ontslaan van bestuurders, daar gaan de commissarissen over. In een bedrijf als Blokker, met familie-eigenaren, hebben de aandeelhouders vaak nét iets meer te vertellen over wie de baas is bij hun bedrijf. Kennelijk hebben Ab en Els Blokker het vertrouwen in Meijer verloren.

Lees ook dit artikel, over hoe Casper Meijer besluiten nam waar Ab Blokker faliekant tegen was: Hoe Ab Blokker zijn levenswerk zag afbrokkelen

Machtsstrijd

Meijer trad in 2016 aan als hoogste baas, na een kort bewind van een interim-topman. Daarvoor was de leiding vier jaar in handen geweest van Roland Palmer, de neef van Jaap en Ab Blokker en het laatste familielid in het bestuur. Palmer werd na een machtsstrijd met zijn oom in de zomer van 2015 ontslagen.

Lees ook Blokker, een familiedrama , een longread over machtsstrijd binnen de familie die het bedrijf tot stilstand bracht

Meijer wordt in eerste instantie vervangen door Michiel Witteveen, de huidige voorzitter van de raad van commissarissen. In een ver verleden werkte Witteveen ook al bij Blokker. Een nieuwe baan heeft Meijer nog niet. Tot 1 juli blijft hij nog aan bij Blokker.

In de ruim twee jaar dat Meijer leiding gaf, heeft hij besloten moederbedrijf Blokker Holding te ontmantelen. Behalve huishoudketen Blokker vielen daar nog zes winkelketens onder. De resultaten waren te slecht, Meijer had er geen vertrouwen in dat het zou lukken deze dochterbedrijven in eigen huis op te lappen. Inmiddels zijn Leen Bakker, Intertoys en het grootste deel van Xenos verkocht. Big Bazar en het Belgische Maxi Toys staan nog te koop. Alle eigen filialen van Marskramer werden gesloten. Alleen Blokker ging niet in de etalage.

Omdat zijn eigen baan, als topman van het moederbedrijf, zou ophouden te bestaan, schoof hij één plaats door en werd hij de baas van de huishoudketen. De directeur die daar destijds zat, Rob Heesen, moest vertrekken.

Ook bij Blokker in België rommelt het. Via de Belgische vakwebsite RetailDetail lekte uit dat de baas van de Belgische Blokker-winkels, Bernd Bosch, ook weg moet. Een woordvoerder van Blokker bevestigt dat het bedrijf zijn contract beëindigd heeft, maar benadrukt dat zijn vertrek „los staat” van dat van dat van Meijer. Een toelichting op het vertrek van de Belgische directeur wil ze niet geven. Wel is bekend dat Blokker ook in België in de problemen is geraakt: een derde van 200 winkels ging vorig jaar dicht.

In hoeverre Blokker nu precies op de goede weg is, blijft onduidelijk. Over 2016 leed Blokker Holding, het moederbedrijf van de huishoudketen, nog een recordverlies van 180 miljoen euro. De omzet kwam 5 procent lager uit dan het jaar ervoor, op een kleine 2 miljard. De resultaten over afgelopen jaar zijn nog niet gepresenteerd. Dat zal het bedrijf naar verwachting binnenkort doen.