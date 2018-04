Facebook verwijdert meer IS-materiaal

Facebook heeft in het eerste kwartaal van dit jaar twee keer zo vaak actie ondernomen tegen extremistische berichten als in het voorgaande kwartaal. Het ging om 1,9 miljoen berichten die gerelateerd waren aan Islamitische Staat (IS) of Al-Qaeda. Het grootste gedeelte van de berichten is verwijderd, een kleiner deel is voorzien van een waarschuwing, meldt het techbedrijf in een verklaring.

Volgens Facebook werden bijna alle verwijderde berichten gevonden met behulp van software, en dus niet na melding van gebruikers. “Onze nieuwe technologie richt zich op het opsporen van berichten van IS, Al-Qaeda en aan deze groeperingen gerelateerde organisaties - deze groepen vormen momenteel wereldwijd de grootste bedreiging”, schrijft Facebook.

Verwijderde filmpjes YouTube

Ook YouTube kwam naar buiten met cijfers over verwijderd materiaal. In de laatste drie maanden van vorig jaar heeft de videodienst meer dan acht miljoen filmpjes verwijderd die niet voldeden aan de regels van het bedrijf. Het gaat om video’s die bijvoorbeeld pornografie bevatten of aanzetten tot geweld. Het is voor het eerst dat YouTube dit soort kwartaalcijfers naar buiten brengt. Het bedrijf wil dit voortaan elk kwartaal doen.

Het grootste deel van de verwijderde filmpjes, ruim 6,6 miljoen, werd automatisch opgespoord door de videodienst. Driekwart van deze filmpjes was nog niet bekeken voordat ze werden verwijderd. Een kleiner deel van de video’s werd verwijderd na een klacht van gebruikers.

Haatdragende berichten

Facebook en YouTube staan met andere techbedrijven onder druk om sneller op te treden tegen haatdragende berichten. In mei 2016 ondertekenden Facebook, Twitter en YouTube een gedragscode bij de Europese Commissie waarin ze beloven klachten binnen 24 uur te behandelen. Uit een evaluatie van de Commissie bleek in januari dat de bedrijven haatdragende berichten steeds sneller verwijderen.

In maart verwijderde Facebook de pagina van de Britse extreem-rechtse groepering Britain First. Volgens het bedrijf bleef de groepering doorgaan met het plaatsen van haatdragende berichten, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van Facebook.