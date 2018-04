Ex-wielrenner Kroon bekent dopinggebruik

Karsten Kroon heeft tijdens zijn carrière als wielrenner doping gebruikt. Dat heeft hij toegegeven aan het Algemeen Dagblad. Kroon deed de bekentenis tijdens onderhandelingen over een rol als analyticus bij een online videoprogramma van de krant. Tegenover persbureau ANP zegt Kroon over het dopinggebruik: “Dat spijt me en ik neem er alle verantwoordelijkheid voor.”

Het AD vond hem “de perfecte analyticus” maar zijn geloofwaardigheid was de enige voorwaarde. Er waren verdenkingen over dopinggebruik, maar daarover had hij altijd gezwegen. De krant noemde het “hypocriet” om hem als analyticus wel vragen te stellen over dopinggebruik bij anderen terwijl hij zelf daarover niets wilde zeggen. Kroon gaf het gebruik tijdens de onderhandelingen toe en sprak af dat hij op een zelf gekozen moment bij een zelfgekozen medium naar buiten zou komen met de bekentenis. Details over het dopinggebruik heeft het AD niet naar buiten gebracht omdat Kroon hierover sprak tijdens een gesprek off the record.

Wegens persoonlijke omstandigheden besloot Kroon vorig jaar uiteindelijk niet als analyticus aan het werk te gaan en ook zijn dopinggebruik niet op te biechten. Het AD besloot daarna toch te publiceren omdat de krant niet “medeverantwoordelijk” zegt te willen zijn “voor het beschermen van zijn geheim”. Kroon was op de hoogte van de publicatie en had aangegeven niet te protesteren. “Ik was beroepswielrenner in een heel moeilijke tijd en heb enorm veel respect voor mijn collega’s die destijds de verleiding doping te gebruiken hebben weten te weerstaan”, zegt hij tegen het ANP.

Inmiddels is Kroon commentator bij Eurosport. De zender laat in een reactie weten dat hij kan aanblijven als commentator. “Het belangrijkste voor Eurosport is dat hij nu zijn verantwoordelijkheid heeft genomen door openheid te geven en spijt te betuigen.”

Veel dopinggebruik

Kroon begon zijn professionele carrière in 1999 en won in 2002 een etappe in de Tour de France. In 2014 stopte hij op 38-jarige leeftijd. Uit onderzoek van de commissie-Sorgdrager bleek dat vrijwel alle Nederlandse wielrenners in de periode tot 2008 doping gebruikten. Kroon reed bijvoorbeeld samen met Michael Boogerd die in 2013 dopinggebruik toegaf. Ook Thomas Dekker gebruikte in 2006 doping, zo gaf hij in 2013 toe.

Er waren al eerder verdenkingen dat Kroon doping zou hebben gebruikt. Zo publiceerde in 2011 de Franse sportkrant L’Equipe een geheime lijst met renners die verdacht werden van dopinggebruik. Kroon stond ook op deze lijst. Ook zou hij in 2004 door de wielerbond UCI zijn gewaarschuwd omdat hij afwijkende bloedwaarde had.