Een angstaanjagend ontembaar trio

Ze zijn explosief, creatief, onvoorspelbaar en vaak ongrijpbaar, deze dinsdagavond op Anfield. The Terrifying Trio worden ze ook wel genoemd. Het angstaanjagende aanvallende trio van Liverpool FC.

Sadio Mané (26) uit Senegal, Roberto Firmino (26) uit Brazilië en Mohamed Salah (25) uit Egypte. Ze zijn niet lang, met lengtes tussen de 1,75 en 1,80 meter, niet zwaargebouwd met 72 tot 76 kilo. Ze zijn altijd in beweging, zijn altijd startklaar om in de diepte weggestuurd te worden, razendsnel als ze zijn.

Firmino is de meest centrale, Mané komt vanaf links, Salah vanaf rechts. Maar ze wisselen soms van positie, komen dan weer binnendoor, dan weer buitenom.

Dinsdag in het eerste duel in de halve finale van de Champions League thuis tegen AS Roma vormden ze een ontembare drie-eenheid. Het resulteerde in een 5-2 zege, waarbij alle Liverpool goals werden gemaakt door het drietal.

Spelfilosofie Jürgen Klopp

Ze passen naadloos in de spelfilosofie van Liverpool-coach Jürgen Klopp, die erop gericht is om de tegenstander fel af te jagen en bij balbezit snel uit te breken. Eén foutje, en pats boem, weg zijn ze.

De machinerie gaat, na een voorzichtig begin, opeens volop draaien. Balverovering rond de middenlijn, tik-tik-tik, en dan komen de kansen. Liverpool is, na een minuut of 25, niet meer te houden.

Schitterende 1-0 van Salah, met binnenkant links met zoveel gevoel en een perfecte snelheid, in de kruising, nog even de lat toucherend. Assist: Firmino.

Liverpool speelt in een moordend tempo, bijna iedere aanval is een kans. De 2-0: een lange bal van Virgil van Dijk, Salah controleert, combineert met Firmino, die een steekpassje geeft op de Egyptenaar die door de defensie snijdt en afmaakt.

Roma lijkt af te koersen op een afgang. Mané schuift de 3-0 binnen en Firmino de 4-0 – beide na een assist van Salah. Firmino kopt de 5-0 binnen uit een hoekschop. Door verslapping bij Liverpool komt AS Roma nog terug tot 5-2 via Edin Dzeko en Diego Perotti, die een strafschop benut.

Ze vinden elkaar blindelings

Maar het is de avond van het Liverpool-trio. Ze vinden elkaar blindelings. Het is hun eerste seizoen samen, nadat Salah afgelopen zomer van AS Roma overkwam. Met de krachttoer van Liverpool in de Champions League, geldt dit ook als het meest succesvolle seizoen van de drie in hun carrière.

Liverpool is de meest doeltreffende ploeg in de Champions League tot nu toe, met 38 goals. Daarvan werden er 28 gemaakt door het aanvallende trio. In totaal, in alle competities, zijn ze dit seizoen goed voor 88 goals en 40 assists. Onbetwiste ster is Salah, met 43 goals in alle competities.

Het interessante is dat het vertrek van de Braziliaanse spelverdeler Philippe Coutinho in de winterstop naar Barcelona, voor 160 miljoen, de ploeg in zekere zin misschien wel goed heeft gedaan, zo analyseerde BBC.

Hij dribbelde vaak, waardoor hij soms het spel ophield. En hij schoot veel van afstand – niet altijd succesvol. Mané, Firmino, Salah laten zien: ze kunnen prima zonder hem.