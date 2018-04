Duterte sluit ‘open riool’ Boracay

Boracay is een idyllisch eiland, waar kleine bamboehutjes langs schier oneindige, hagelwittestranden staan. Of beter gezegd, zo wás het Filippijnse eiland ooit. Boracay is inmiddels verworden tot een "open riool", volgens president Rodrigo Duterte van de Filipijnen. Dat komt door de miljoenen toeristen die het eiland bezoeken. Er wonen zo'n 40.000 mensen op het eiland, van wie veel afhankelijk zijn van de toeristenindustrie. De vele bezoekers zorgen voor inkomsten, maar het eiland heeft niet de benodigde infrastructuur. In een paar jaar tijd werden bijvoorbeeld veel resorts en hotels op de stranden gebouwd, maar is geen riolering aangelegd: afvalwater verdwijnt in zee. Duterte heeft er genoeg van. Hij laat het hele eiland afsluiten: vanaf 26 april is Boracay zes maanden lang verboden terrein voor toeristen.