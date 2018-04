Duitse Joodse Raad waarschuwt voor dragen keppeltje

Joden moeten in grote Duitse steden uitkijken met het dragen van een keppeltje in het openbaar. Daarvoor heeft de voorzitter van de Centrale Joodse Raad in Duitsland Josef Schuster gewaarschuwd tijdens een interview op de radio, volgens Der Spiegel. Volgens Schuster is de maatschappij op een “keerpunt” aangekomen. “Als we ons niet verzetten tegen openlijk antisemitisme, zal dat uiteindelijk onze democratie in gevaar brengen.”

Aanleiding voor de waarschuwing is een mishandeling vorige week in Berlijn. Een 21-jarige Israëlische student ging de straat op met een keppeltje waarna hij werd aangevallen. De dader, een Syrische vluchteling, meldde zich vervolgens bij de politie. Bondskanselier Merkel noemde het incident een “een verschrikkelijk voorval” en zei dat er krachtig moest worden opgetreden tegen antisemitisch geweld.

Het aantal antisemitische strafbare feiten in Berlijn is vorig jaar verdubbeld ten opzichte van 2013. Er werd in 2017 in Berlijn 288 keer melding gedaan van antisemitische incidenten. Dit jaar kwamen al verschillende verhalen naar buiten van scholieren die door medeleerlingen werden geïntimideerd omdat ze joods zouden zijn.

Frankrijk

Zondag riepen driehonderd prominente Fransen in een manifest op tegen een “ongemerkte etnische zuivering” van Joden. In de krant Le Parisien schrijven ze dat de regering er een “nationale zaak” van moet maken “voordat het te laat is”. Eind maart schokte de moord op de 85-jarige Shoah-overlevende Mireille Knoll het land. Het Openbaar Ministerie dacht dat het om een antisemitische moordaanslag ging.