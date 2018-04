De 25 miljard dollar van Gianni Infantino

Amper bekomen van de corruptieschandalen onder zijn voorganger Sepp Blatter, laat FIFA-voorzitter Gianni Infantino zien dat geld nog altijd regeert in het internationale voetbal. De 48-jarige Zwitser, sinds februari 2016 ’s werelds belangrijkste voetbalbestuurder, is gegrepen door een duizelingwekkend en ongekend financieel voorstel van een ‘mysterieus consortium’. Vier vragen over de 25 miljard dollar van Infantino.

1 Wat is het geval?

The New York Times onthulde op 9 april dat de voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA, Infantino, medio maart tijdens een bestuursvergadering in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá bekend had gemaakt, dat een aantal investeerders bereid was 25 miljard dollar (ruim 20 miljard euro) te betalen voor de organisatie van twee internationale voetbaltoernooien naast het bestaande WK.

Het zou gaan om zowel een uitgebreide versie van het WK voor clubteams als een nieuwe, wereldwijde competitie voor landenploegen. De verkoop van deze toernooien aan een derde partij zou een breuk zijn met het huidige verdienmodel van de FIFA, dat inkomsten genereert uit kaartverkoop, sponsoring en mediarechten.

De 36 overige leden van de FIFA-Council zouden meer informatie van Infantino hebben geëist, voordat ze hem toestemming konden geven verder te praten over dit, zelfs voor voetbalbegrippen, ongekende financiële voorstel. De FIFA-baas zou die informatie niet hebben kunnen geven, omdat hij, naar eigen zeggen, een geheimhoudingsovereenkomst zou hebben getekend.

Op de persconferentie na afloop van de FIFA-vergadering in Bogotá liet Infantino zich volgens The New York Times niet uit over de plannen. Wel liet hij weten dat bij de volgende bijeenkomst van de Council, die stond gepland voor juni in Moskou, verder zou worden gediscussieerd over de toekomst van de FIFA-clubcompetities.

2 Wie zijn de investeerders?

Een mysterieus consortium, zo noemde The New York Times de groep investeerders in het eerste bericht op 9 april. De identiteit van de vermogenden is onbekend. Wel zou Infantino op de bijeenkomst in Bogotá hebben vermeld, dat het om investeerders gaat uit in ieder geval Azië, Europa en Noord-Amerika. Eerdere berichten over investeerders uit China en Saoedi-Arabië werden door verschillende bronnen tegengesproken, aldus de Britse omroep BBC.

Uit hoeveel personen de groep geldschieters precies bestaat, is niet bekend. Maar Infantino omschrijft het consortium in FIFA-documenten die zijn ingezien door de BBC, als personen die behoren tot „de meest solide investeerders ter wereld”.

Wel werd duidelijk dat het Japanse conglomeraat SoftBank onderdeel is van het consortium dat de toernooicyclus binnen de FIFA wil veranderen. Dat bedrijf wordt al jaren geleid door oprichter Masayoshi Son, wiens vermogen wordt geschat op ruim 21 miljard dollar. SoftBank investeerde de laatste jaren in verschillende industrieën waaronder duurzame energie en technologie.

3 Wat zijn de plannen?

De 25 miljard dollar wordt verdeeld over twee toernooien. Twaalf miljard is bestemd voor hervorming van het wereldkampioenschap voor clubteams. Dat wordt nu jaarlijks met zeven teams gehouden, standaard in december. Afgelopen jaar won Real Madrid het toernooi.

Het plan is om dit WK eens per vier jaar te houden, te beginnen in 2021. De twaalf miljard wordt verdeeld over vier edities, drie miljard per toernooi. De eerste plannen wijzen op een toernooi met 24 teams, waarvan minimaal twaalf uit Europa, in juni, op een nader te bepalen locatie. Clubs van over de hele wereld worden verdeeld over acht poules van drie. De groepswinnaars spelen vervolgens een knock-outfase. De winnaar komt dus maximaal 5 keer in actie. In totaal gaat het om 31 wedstrijden in 18 dagen.

De overige dertien miljard is bedoeld voor de oprichting van een nieuw toernooi, de Nations League. Die moet de Confederations Cup, die nu steevast geldt als voorproefje op het WK, gaan vervangen. De UEFA heeft een dergelijke competitie al toegevoegd aan de Europese kalender en ook de CONCACAF – de voetbalconfederatie voor de Caraïben en Noord- en Midden-Amerika – heeft plannen voor een eigen Nations League-versie.

De FIFA wil graag voortborduren op deze bestaande plannen, met hetzelfde doel: nationale teams een competitieve omgeving bieden. Landen zouden in de wereldwijde Nations League worden ingedeeld naar sterkte, in divisies. Het plan omvat een toernooi in poules van vier, waarvan de winnaar zich plaatst voor de ‘Final 8’; een toernooi, per divisie, in het daaropvolgende jaar. De eerste editie van de Nations League zou in 2020 of 2021 plaats moeten hebben. De investering van 13 miljard geldt ook bij dit toernooi voor vier edities.

Om het aandeel van de FIFA en de investeerders te verdelen, wordt een nieuw bedrijf opgericht, dat als tussenpersoon zal fungeren. De FIFA zou, volgens de BBC, een meerderheidsaandeel van 51% krijgen in dit bedrijf en daarmee de controle houden over belangrijke beslissingen, vooral op sportief gebied.

Tot slot zou Infantino hebben beloofd dat de FIFA zelf niks aan de toernooien zal verdienen. De eventuele opbrengsten, die door de FIFA op 1 miljard dollar werden geschat, maar door de investeerders dus op 3 miljard zijn gewaardeerd, zullen worden verdeeld over de verschillende nationale voetbalbonden en continentale federaties.

4 Hoe nu verder?

Infantino beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 dat hij de inkomsten van de FIFA zou verviervoudigen om daarmee het voetbal wereldwijd verder te helpen ontwikkelen. Met de genoemde 25 miljard dollar zou hij die belofte inlossen en zijn kansen op een herverkiezing in 2020 als voorzitter vergroten.

The New York Times maakte dinsdag bekend dat Infantino nog voor deze week een spoedbijeenkomst zou hebben belegd met vertegenwoordigers van de zes continentale federaties om over nieuwe details van het miljardenvoorstel te praten. De FIFA Council zou niet in juni in Moskou, maar tijdens een buitengewone vergadering, begin mei op een onbekende locatie, worden bijgepraat. Infantino zou tijdens deze bijeenkomsten de sceptici willen overtuigen van zijn plannen, en vooral ook zijn critici willen kalmeren.

De belangrijkste kritiek komt uit Europa, het continent met de belangrijkste competities, de grootste clubs en de beste spelers. Infantino zou volgens The New York Times recent hebben gesproken met bestuursleden van de Duitse recordkampioen Bayern München en de Italiaanse grootmacht Internazionale. Zonder de instemming van het Europese clubvoetbal lijken de plannen op voorhand waardeloos.

Maar het verkrijgen van die instemming wordt voor Infantino een kluif. Tegenover de BBC liet Andrea Agneli, voorzitter van de Italiaanse kampioen Juventus en voorzitter van de European Club Association, weten dat de Europese topclubs juist minder speeldagen op de internationale kalender willen om de topspelers meer rust te kunnen geven. De plannen van Infantino en het mysterieuze consortium lijken daar op dit moment lijnrecht tegenover te staan.