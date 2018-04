Blokker-bazen Nederland én België vervangen

De topman van Blokker, Casper Meijer, verlaat het bedrijf. De aandeelhouders en de raad van commissarissen zijn niet tevreden over de snelheid waarmee de veranderingen bij de huishoudketen worden uitgevoerd, en ook niet over de resultaten. Meijer vertrekt per 1 juli. Dat heeft Blokker dinsdag bekendgemaakt.

Ook de baas van de Belgische Blokker-winkels, Bernd Bosch, moet weg. De Belgische vakwebsite RetailDetail meldde zijn vertrek vanochtend. De woordvoerder van Blokker bevestigt dat het bedrijf zijn contract beëindigd heeft. De woordvoerder benadrukt dat het vertrek van Meijer „los staat” van dat van zijn Belgische evenknie. In België heeft Blokker nog zo’n 130 winkels over. Vorig jaar zijn er een kleine 70 winkels gesloten vanwege slechte resultaten.

Ontmanteling

Casper Meijer werd in 2016 de baas van Blokker Holding. Vorig jaar kreeg hij ook de leiding over gelijknamige huishoudketen. Hij wordt in eerste instantie opgevolgd door Michiel Witteveen, de huidige president-commissaris van Blokker. Witteveen was voorheen betrokken bij kledingketen Witteveen Mode, die vorig jaar failliet ging en een doorstart maakte.

Onder leiding van Meijer is Blokker Holding, het moederbedrijf van de huishoudketen en diverse andere winkelketens, ontmanteld. Leen Bakker, Intertoys en het grootste deel van Xenos zijn al verkocht, Big Bazar en de Belgische speelgoedketen Maxi Toys staan nog te koop. Aanhoudende verliezen waren de aanleiding voor het besluit tot ontmanteling. Het is nog onduidelijk wie in België de leiding krijgt.