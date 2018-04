Bestuurder Toronto aangeklaagd voor tienvoudige moord

De man die maandag in Toronto inreed op voetgangers, wordt vervolgd voor tienvoudige moord met voorbedachte rade. Hij wordt ook aangeklaagd voor dertien keer poging tot moord. Persbureau AP meldt dat de 25-jarige verdachte dinsdagmiddag is voorgeleid bij een Canadese rechter.

Alek Minassian werd maandag gearresteerd, nadat hij ‘s middags met een gehuurde bestelbus was ingereden op voetgangers in een wijk in het noorden van Toronto. Het was toen lunchtijd en druk op straat. Minassian reed tien mensen dood en verwondde nog vijftien anderen. De bestelbus raakte zwaar beschadigd en kwam drie kilometer verder stil te staan.

Op een video bij de Canadese omroep CBC is te zien dat de bestuurder daarna uit het voertuig stapte en een voorwerp omhoog hield, wat volgens Minassian zelf een vuurwapen was. Eén agent arresteerde hem, zonder daarbij een schot te lossen.

Dreigingsniveau niet aangepast

De Canadese premier Justin Trudeau betuigde dinsdag tijdens een persconferentie zijn medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. Ook zei hij dat na het incident het nationale dreigingsniveau in zijn land niet wordt aangepast. De Canadese autoriteiten meldden maandagavond al dat er geen aanwijzingen waren dat de actie verband houdt met georganiseerd terrorisme. Over de veiligheidssituatie in Canada zei Trudeau: “Voor ons Canadezen is het geen optie om in angst te blijven terwijl we onze dagelijkse levens leiden.”

De politie doet nog onderzoek naar Minassian, die niet eerder bekend was bij de autoriteiten. Het is nog onduidelijk welk motief hij had voor zijn daad, meldde de politie. Lokale media schreven maandag op basis van een social media-profiel dat de man wellicht gefrustreerd was over afwijzingen door vrouwen.