Zuid-Korea zet propagandaluidsprekers uit

Zuid-Korea heeft ter voorbereiding op een topoverleg met Noord-Korea propagandaluidsprekers in de grensregio uitgeschakeld. De luidsprekers zwijgen sinds de nacht van zondag op maandag voor het eerst sinds twee jaar, meldt Reuters.

De Zuid-Koreaanse regering hoopt dat het stoppen van de propaganda “bij kan dragen aan vrede en een nieuw begin”, aldus het ministerie van Defensie in een verklaring.

Het overleg tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in vindt vrijdag plaats in het grensdorp Panmunjom. Het is de derde keer dat topoverleg tussen de twee landen plaatsvindt sinds de Koreaoorlog (1950-1953).

Kernproeven opgeschort

In de aanloop naar de top deed Noord-Korea zaterdag een belangrijke toezegging. Het land kondigde aan kernproeven en rakettesten op te schorten. Ook werd een testlocatie voor zulke proeven gesloten. Kim Jong-un zei tijdens een bijeenkomst van de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij economische groei en vrede na te streven. Hij zei evenwel dat het stoppen van de testen de kernmacht van zijn land niet zouden beperken.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in reageerde positief op de toezeggingen van Noord-Korea. Tegen Reuters verklaarde hij:

“Het is een positief signaal dat de kansen op een goede afloop van de top zal vergroten. Als Noord-Korea de weg naar complete denuclearisatie inslaat, dan kan een gunstige toekomst voor Noord-Korea gegarandeerd worden.”

Zondag liet Amerikaanse president Donald Trump op Twitter weten blij te zijn met de toezeggingen van Noord-Korea, maar dat er nog een lange weg te gaan is. In mei of juni zal Trump ook deelnemen aan een topoverleg tussen de beide landen.

De Zuid-Koreaans luidsprekers zonden een mengeling van nieuws, popmuziek en kritiek op het Noord-Koreaanse regime uit. Het is onbekend of de Noord-Koreaanse luidsprekers ook gestopt zijn met uitzenden. Vorige week werd ook de directe telefoonverbinding tussen de leiders van beide landen hersteld.