Weer forse abonneegroei voor Basic-Fit

Basic-Fit heeft in het eerste kwartaal flink geprofiteerd van goede voornemens onder Europeanen. De sportschooluitbater zag het aantal abonnees in de eerste drie maanden van 2018 toenemen tot 1,6 miljoen. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017 is er sprake van stijging met een kwart.

De budgetketen van Nederlandse origine, bekend van het feloranje logo, heeft inmiddels vestigingen in vijf verschillende landen: in de Benelux, Frankrijk en Spanje. In het eerste kwartaal kwamen er twaalf sportscholen bij, op een totaal van 533. Dat moeten er tot de zomer van 2018 nog minimaal 33 extra worden. Voor heel 2018 zet het bedrijf in op een groei met honderd vestigingen.

Basic-Fit is naar eigen zeggen de grootste van Europa. De expansie is belangrijk omdat ze het bedrijf een betere onderhandelingspositie geeft tegenover de leveranciers van apparatuur.

Stijgende omzet

Als gevolg van het stijgende aantal abonnees nam ook de omzet flink toe, tot 92,6 miljoen euro, een plus van 20 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat de procentuele omzetstijging achterblijft bij de groei in het aantal abonnees komt volgens het bedrijf vooral door een toegenomen belang van de Franse vestigingen op het totale abonneebestand. Doordat btw-tarieven daar hoger liggen, levert elke extra klant minder op dan nieuwe sporters in andere landen.

Over winstcijfers meldde Basic-Fit niets in de korte kwartaalupdate die maandag werd gepubliceerd.