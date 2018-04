Vermoedelijke Waffle House-schutter opgepakt

De 29-jarige man die zondag vier mensen doodschoot bij een fastfoodrestaurant in Nashville, is maandag opgepakt. De man, wiens identiteit al uren bekend was, werd gevonden in een bosrijk gebied. Details over de aanhouding zijn vooralsnog niet bekendgemaakt.

Travis Reinking opende zondagavond het vuur met een AR-15 bij de parkeerplaats van een fastfoodketen bij Nashville. Twee voorbijgangers werden daarbij gedood. De schutter, die terwijl hij schoot slechts gekleed ging in een groen jack, viel daarna schietend het restaurant binnen. Er vielen nog twee doden en enkele gewonden. Een gast in het restaurant slaagde erin Reinking zijn geweer af te nemen toen hij het wapen herlaadde.

De schutter sloeg daarna op de vlucht. Hij werd het laatst gezien een nabij zijn appartementencomplex, meldde de politiechef van Nashville zondag. Volgens de autoriteiten had hij op dat moment alleen een zwarte broek aan, en geen T-shirt of schoenen. De politie waarschuwde buurtbewoners dat hij nog altijd gewapend zou kunnen zijn. Scholen in de buurt werden ‘s nachts door agenten doorzocht. Maandagochtend werden extra veiligheidsprocedures ingeschakeld, zodat onbekende bezoekers uit de schoolgebouwen konden worden geweerd.

Honderd politiemensen gingen huis-aan-huis om Reinking te vinden. Ook werden bosjes afgezocht. De politie kreeg hulp van tientallen agenten van de FBI en andere politiediensten.

Eerder bij Witte Huis opgepakt

Zeker tachtig politieagenten werden ingezet in de zoekactie naar Reinking. Over het motief is nog niets bekend, wel schrijven lokale media dat de man wellicht “mentale problemen” had en vaker in aanraking is gekomen met de politie. In juli werd hij bij het Witte Huis gearresteerd door beveiligers nadat hij een veiligheidsbarrière had omzeild.

Reinking had geen wapens bij zich toen hij werd opgepakt bij het Witte Huis, maar de politie van de staat Illinois besloot wel zijn wapenvergunning in te trekken. Ook de AR-15 die de man afgelopen zondag gebruikte, zou zijn ingenomen. De wapens werden later aan Reinkings vader in bewaring gegeven.

Reinking leek ook bang te zijn dat hij werd gevolgd door verschillende mensen, onder wie Taylor Swift en zijn eigen familieleden, die volgens hem zijn telefoon aftapten.