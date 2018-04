Toch geen hervormingen in Nicaragua na massale protesten

Omstreden hervormingen van het socialezekerheidsstelsel van Nicaragua worden afgeblazen na een reeks gewelddadige protesten. Dat maakte de president Daniel Ortega zondag bekend.

Vorige week voerde de regering van Ortega een nieuwe wet in, waardoor werknemers meer moeten bijdragen aan de sociale zekerheid. Volgens de regering moeten ool de pensioenen omlaag, om Nicaragua financieel stabieler te maken. De hervormingen leidden tot massale protesten en plunderingen in de grote steden in het land.

‘Orde herstellen’

De demonstraties begonnen woensdag. In vijf opeenvolgende dagen zijn volgens het persbureau AFP zeker 25 mensen omgekomen door geweld tijdens de protesten. Zaterdag overleed een journalist bij de protesten in de kuststad Bluefields. Volgens lokale media schoot de politie met scherp op demonstranten.

“We moeten de orde herstellen, we kunnen niet toelaten dat hier zo veel chaos, criminaliteit en plunderingen ontstaan”, zei Ortega in een toespraak op de nationale televisiezender. In een eerdere verklaring, die op zaterdag werd uitgezonden, had de president nog gezegd de hervormingen alleen te willen bespreken met zakenmensen. Zijn optreden en de harde hand waarmee de politie eerder in de week op de protesten reageerde, leidden tot kritiek van onder meer het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten en Paus Franciscus. In een aantal steden keerde de rust terug nadat bekend was gemaakt dat de hervormingen van het welzijnsstelsel voorlopig worden teruggedraaid, meldden internationale persbureaus zondagavond.