Steeds meer cafés en discotheken rookvrij

Steeds meer cafés en discotheken houden zich aan het rookverbod. Dat blijkt maandag uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In 2017 was meer dan 94 procent van de cafés en discotheken rookvrij, het jaar ervoor lag dit percentage nog op 88 procent.

Onder kleine cafés was de toename het grootst. Vorig jaar hield 98 procent van de kleine cafés zich aan het rookverbod, het jaar ervoor was dat nog 88 procent. Ook bij discotheken was een toename te zien. Het percentage discotheken dat rookvrij is nam toe van 88 procent in 2016 naar 94 procent in 2017.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, CU) spreekt in een Kamerbrief over een “positief resultaat”.

“Ik ben blij dat de naleving bij de kleine cafés verder is toegenomen en dat de rookvrije horeca zich lijkt te hebben genormaliseerd.”

Wel nam het aantal boetes dat de NVWA uitdeelde toe van 1.168 in 2016 naar 1.554 vorig jaar. Dit komt omdat de NVWA vaker en meer “risicogericht” is gaan controleren. “Bedrijven die het rookverbod nog niet naleven kunnen regelmatig bezoek verwachten,” waarschuwt de inspectie.

Sinds 1 juli 2008 geldt er een rookverbod in de horeca. In 2014 stemde de Tweede Kamer in met een algeheel rookverbod waarmee de uitzondering voor kleine cafés zonder personeel verviel.