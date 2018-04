Sancties VS tegen Rusland raken Europese industrie

Economische sancties treffen meestal niet alleen het land dat het doelwit is, maar ook het land dat ze uitvaardigt, of bevriende landen. Dat laatste is nu het geval bij de laatste ronde Amerikaanse sancties tegen Rusland. De maatregelen van de regering-Trump tegen de Russische aluminiumgigant Rusal hebben geleid tot forse prijsstijgingen van aluminium en een dreigend tekort aan het lichte metaal in Europa.

Op de Londense beurs voor driemaandelijkse termijncontracten steeg de aluminiumprijs van 2.000 dollar op 6 april, toen de sancties werden uitgevaardigd, naar boven de 2.600 dollar vlak voor afgelopen weekend. Maandag daalde de prijs weer scherp, naar onder de 2.300 dollar, vanwege een aankondiging uit Washington dat de sancties worden verzacht.

Rusal is het bedrijf van de Russische oligarch Oleg Deripaska, één van de 24 Russen die op een zwarte lijst zijn geplaatst door de Amerikaanse regering. Bedrijven die zaken doen met Rusal lopen risico op vervolging door de Amerikaanse justitie. Maandag kondigde de Amerikaanse regering echter aan dat klanten van Rusal meer tijd krijgen om andere leveranciers te zoeken. Dat zorgde prompt voor een prijsdaling van aluminium op de termijnmarkten van zo’n 8 procent.

Veel Europese metaalverwerkende bedrijven zijn afhankelijk van leveringen van Rusal, onder meer via een fabriek van het bedrijf bij Limerick in Ierland. Rusal is de op één na grootste aluminiumproducent ter wereld, na het Chinese Hongqiao. Vorige week sloeg de Duitse brancheorganisatie WVMetalle alarm over het nakende tekort aan de grondstof aluminiumoxide (alumina) en aan ruwe aluminium. „Een extreem moeilijke situatie” dreigt, volgens de organisatie in een verklaring. „De sancties treffen ook de verkeerden.”

Volgens Reuters en andere persbureaus proberen Duitsland, Frankrijk en Italië Trump ertoe te bewegen de sancties te versoepelen. Dat leek maandag deels te zijn gelukt. De Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, verzekerde volgens Reuters dat de VS „niet de hardwerkende mensen als doelwit heeft die afhankelijk zijn van Rusal en zijn dochterondernemingen”.

Deze week doet zowel de Franse president Emmanuel Macron als de Duitse bondskanselier Angela Merkel Washington aan. Daar zullen zij naar verwachting ook pleiten voor permanente uitzondering voor de Europese Unie van importheffingen op staal (25 procent) en aluminium (10 procent) die de regering-Trump in maart invoerde, geheel los van de sancties tegen Rusland. De vrijstelling van de EU loopt op 1 mei af. Europese bedrijven exporteren zowel aluminium als staal naar de VS.

China hoopt te profiteren van de Amerikaanse sancties tegen Rusal. Volgens persbureau Reuters slaan Chinese producenten de grondstof alumina op om in te spelen op nakende tekorten in Europa en elders. Dat is, gezien vanuit Washington, geen ideale uitkomst. De reeks importheffingen van Trump zijn vooral tegen China gericht. Dat land heeft geen ontheffing op de staal-en aluminiumheffingen. Maar door de gelijktijdige sancties tegen Rusland lijken de Chinezen juist van Trumps assertieve politiek te profiteren. Overigens kan ook de Amerikaanse aluminiumproducent Alcoa wel gaan varen bij de sancties tegen Rusal.

De beurskoers van Rusal in Moskou schoot maandag, na het verzachten van de sancties, met 17 procent omhoog, maar staat nog wel meer dan 20 procent lager dan begin deze maand.