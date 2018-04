Rutte: memo’s afschaffen dividendbelasting toch openbaar

Het kabinet gaat toch de stukken vrijgeven over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting. Premier Mark Rutte liet na het wekelijkse coalitieoverleg weten dat er “een eenmalige uitzondering op de vertrouwelijkheid” wordt gemaakt om de documenten openbaar te kunnen maken. De stukken gaan dinsdag naar de Tweede Kamer, zo liet een woordvoerder van premier Mark Rutte weten aan persbureau ANP. Over de documenten, die onderdeel waren van de kabinetsformatie, is de laatste dagen veel te doen.

Eerder ontkende Rutte nog dat er dergelijke stukken bestaan. Een Wob-verzoek van onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam toonde echter aan dat dat niet juist was. Weliswaar werd hun verzoek afgewezen maar op basis van de aangeleverde inventarislijst konden zij toch concluderen dat er in ieder geval documenten bestaan over de besluitvorming rond afschaffen van de dividendbelasting.

De maatregel werd in het reageerakkoord aangekondigd en kost de staat zo’n 1,4 miljard euro. Oppositiepartijen vonden dat Rutte met het besluit multinationals in de kaart speelde. Rutte pareerde die kritiek vorige maand door te wijzen op het effect ervan: Unilever besloot het hoofdkantoor van Londen naar Rotterdam te verplaatsen. De redenen daarvoor bleven vaag maar algemeen werd aangenomen dat de afschaffing van de dividendbelasting een rol heeft gespeeld.

Kabinetsformatie

De stukken lagen op tafel bij de kabinetsformatie. De premier zei vrijdag tijdens zijn wekelijks persconferentie dat hij “geen herinnering” had aan documenten over deze kwestie. De oppositie wil graag weten hoe het besluit tot stand kwam. Geen van de formerende partijen had iets over de maatregel in het verkiezingsprogramma staan. Ze vrezen voor een lobby van multinationals. Ze verbaasden zich erover dat er geen documenten zouden zijn en stellen dat een dergelijk besluit toch ergens op moet zijn gestoeld.

De Telegraaf wist maandag te melden dat minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) tijdens de formatie hoogstpersoonlijk een memo kreeg met de gevolgen van afschaffing van de dividendbelasting. Wiebes ontkende eerder op de dag dat hij op basis van de memo onderhandelingen heeft gevoerd aan de zogeheten fiscale tafel. Op de vraag of hij de stukken wel heeft gezien, gaf hij echter geen direct antwoord.

Het interview met Wiebes:

Eric Wiebes kreeg als staatssecretaris twee memo's over het afschaffen van de dividendbelasting https://t.co/Q1ChGfrRL9 Zo reageerde hij afgelopen vrijdag op vragen 👇🏻 pic.twitter.com/B2eD8fNUHL — RTL Z (@RTLZ) 23 april 2018

Politieke verantwoordelijkheid

De belangrijkste vraag die nu op tafel ligt is of het kabinet de Tweede Kamer verkeerd heeft ingelicht over het bestaan van de documenten. Als dat zo is, zou de kwestie weleens gevolgen kunnen hebben voor Rutte en zijn ministers. Hun geloofwaardigheid staat hierin op het spel. De ministers Koolmees (Sociale Zaken, D66) en Schouten (Landbouw, ChristenUnie) zeiden vrijdag dat de stukken alleen aan een ‘zij-tafel’ over belastingen waren behandeld en niet door de hoofdonderhandelaars.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zei maandag dat hij “er begrip voor kan hebben” dat verschillende ministers het bestaan van de dividendmemo’s hebben verzwegen. Zij lazen ambtelijke documenten toen ze nog geen bewindspersoon waren: “dat valt onder andere regels”. Dijkhoff is benieuwd naar het debat over kwestie in de Kamer. “Ze mogen het zelf uitleggen.”

PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher zei dat hij de memo’s “vandaag nog” wil ontvangen. In een reactie tegenover het ANP wijst hij erop dat er afgelopen najaar meerdere debatten zijn gevoerd waarin gevraagd werd of er dividendmemo’s bestonden. Volgens de PvdA’er werd daarop in eerste instantie ontkennend geantwoord en verklaarden de bewindslieden later het bestaan van de documenten zich niet meer te kunnen herinneren. GroenLinks-voorman Jesse Klaver voorspelt dat Rutte “een zwaar debat” tegemoet gaat.