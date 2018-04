Robin van Persie, het dilemma

Robin van Persie staat op een podium in de Kuip en spreekt een kleine 20.000 fans toe die deze maandagmiddag naar de huldiging van bekerwinnaar Feyenoord zijn gekomen. Hij heeft het over zijn eerste periode bij de club, over de terugkeer, over de betekenis van deze KNVB-beker. Van Persie bedankt publiek, medespelers, technische staf. „Het is het allemaal waard geweest.”

Het heeft iets weg van een afscheidsspeech, al heeft hij nog niet besloten over zijn toekomst. De avond ervoor sprak Van Persie (34) na de finale tegen AZ in de media zijn twijfel uit of hij volgend seizoen doorgaat. „Ik wil het liefst tot mijn veertigste spelen. Maar ik moet ook reëel zijn, het is gewoon af en toe een struggle met mijn lichaam.” Dat „hapert” af en toe en het herstel na wedstrijden duurt „soms langer dan ik eigenlijk zou willen”.

De liefhebber in hem wil nog

Van Persie staat daarmee voor een dilemma. De liefhebber in hem wil graag, maar de vraag is of het realistisch is een seizoen door te gaan, gezien de fragiliteit van zijn lichaam. In de komende weken zal hij beslissen. Feyenoord wil verder met hem, zegt technisch directeur Martin van Geel, op basis van zijn spel en zijn „mentorrol” richting jongere spelers.

In augustus wordt Van Persie 35. Zijn terugkeer bij Feyenoord, afgelopen januari, mag vruchtbaar worden genoemd, met een aantal fraaie goals. Hij is effectief: in de 438 minuten die hij speelde kwam hij tot zeven goals in acht doelpogingen – gemiddeld iedere 63 minuten scoorde hij.

Het toont dat Van Persie nog van toegevoegde waarde is, in de middelmaat van de eredivisie. Het probleem is dat hij niet meer op wekelijkse basis volledige wedstrijden kan spelen – laat staan een dubbel programma met Europese duels. Vorig jaar mei maakte hij voor het laatst de volle negentig minuten vol, bij zijn toenmalige club Fenerbahçe.

Afgelopen periode werkte hij gericht toe naar de bekerfinale, bijna projectmatig. Tegen AZ deed hij zijn verdedigende werk, kapte, dribbelde, draaide weg, en maakte die heerlijke stift-goal. Hij was weer de voetballer die hij wilde zijn – al was het maar 65 minuten. Maar de aanloop kostte veel. „Het was echt pittig om deze wedstrijd te halen”, zei hij.

Zijn huidige fysieke staat is mede terug te voeren op de rommelige opbouw dit seizoen. Van Persie blesseerde zich in augustus bij Oranje aan zijn linkerknie en raakte vervolgens uit de gratie bij Fenerbahçe, omdat de clubleiding niet wilde dat hij voor Nederland speelde wegens een schouderblessure.

Hij herstelde aan zijn knie, maar kwam niet meer in actie voor de Turkse club. Vervolgens begon hij bij Feyenoord aan zijn wederopbouw.

Van Persie is in het verleden regelmatig uitgeschakeld geweest, met name knie en enkel hinderden hem. De jaren in de veeleisende Premier League hebben zijn weerslag op zijn gestel. „Ik heb door de jaren heen tikken gehad. Ik heb elf jaar in Engeland gespeeld, dat gaat je niet in de koude kleren zitten.”

Hij is door de jaren heen steeds kwetsbaarder geworden. Uit een overzicht van de gezaghebbende datasite transfermarkt.de blijkt dat hij in de afgelopen tien jaar 137 duels ontbrak door blessures. Dat is zo’n drie seizoenen aan blessureleed.

Hij speelt al jaren met pijn

Rond het WK van 2014 zei Van Persie dat hij al vijf jaar met pijn speelde. Daarnaar gevraagd in januari bij zijn presentatie bij Feyenoord, drieënhalf jaar later, zei hij: „Ik denk dat meerdere collega’s hier last van hebben. Topsport is niet gezond. Dat weten we allemaal. Het is best wel heavy. In Engeland ging het in zo’n razend tempo, de wedstrijden, de trainingen, het reizen. Dat hakt er in. Pijntjes horen bij topsport. Als je daar niet mee om kan gaan, dan moet je eigenlijk een niveautje lager gaan spelen.”

Van Persie, de sierlijke technicus, is de witte raaf in een tijd dat het voetbal steeds fysieker wordt en conditioneel veeleisender. Hij heeft niet het lichaam van, zeg, krachtmens Dirk Kuijt, die zelden geblesseerd was. In de eredivisie kan Van Persie zijn fysieke beperkingen – lees: niet volledig fit – verbloemen met zijn techniek, inzicht en ingevingen.

Ook een Van Persie op zeventig procent kan Feyenoord goed gebruiken, knikte Van Geel maandag bij de NOS. Feyenoord heeft hem hard nodig, hij brengt het soort creativiteit dat veelal ontbrak dit seizoen. Met hem hebben ze na het vertrek Jordy Clasie drie jaar terug – hoewel een totaal ander type – ook eindelijk weer een spelverdeler.

Tegelijkertijd is het complexe voor de clubleiding, mocht Van Persie doorgaan: er valt geen team rond hem op te bouwen, omdat hij niet iedere wedstrijd zal kunnen spelen.

„Voor de club zou het fantastisch zijn als hij blijft. En elke speler zou hem nog een jaar erbij willen hebben”, zegt aanvoerder Karim El Ahmadi. Het is aan Van Persie. Zijn lichaam is aan het woord. En zijn hart.