Republikeinen: monarchie kost geen 110 miljoen, maar 345 miljoen per jaar

De kosten van het koningschap zijn veel hoger dan bekend. In plaats van ongeveer 110 miljoen euro (inclusief beveiliging) kost de monarchie 345 miljoen euro.

Dat stelt het Republikeins Genootschap op basis van een inventarisatie door het geestverwante blad De Republikein. De bevindingen verschijnen vlak voor het eerste lustrum van het koningschap van Willem-Alexander op 30 april.

Volgens het Genootschap loopt de schatkist veel geld mis door financiële constructies rond kunstverkopen en vrijstellingen voor de Oranjes voor erfbelasting. Ook moeten op ambassades ruimtes worden ingericht voor het geval Willem-Alexander of koningin Máxima in een land verblijven. Informatie daarover kwam binnen via de speciale klokkenluiderslijn Willyleaks.

Het organiseren van Koningsdagen en koninklijke werkbezoeken door gemeenten kost ook veel, net als de bewoning van de paleizen.

Aan de publicatie ging geharrewar tussen republikeinen vooraf. De openbaarmaking stond gepland voor dinsdagmorgen met een persconferentie en een presentatie door De Republikein. Plotseling plaatste het Republikeins Genootschap echter maandagmiddag al het onderzoek op het web. Het botert niet tussen beide organisaties. Onlangs mislukten pogingen van De Republikein om huisorgaan te worden van het Republikeins Genootschap en daarmee het lage aantal van 500 abonnees op te krikken.