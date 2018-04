Orde van Advocaten wil met Inez Weski praten over pleitstijl

De deken neemt dit besluit nadat de Amsterdamse rechtbank vorige week in een vonnis tegen liquidatieverdachte Naoufal F. schreef dat de advocaat zo warrig pleitte dat de rechters het niet konden volgen. Hanenberg zegt te willen onderzoeken waar de klachten vandaan komen. ,,Rechters permitteren zich steeds vaker een oordeel over het functioneren van advocaten.’’ De deken zegt te willen onderzoeken of het pleidooi inderdaad onnavolgbaar was. Hij sluit niet uit dat er sprake is van advocatentactiek. ,,Misschien wilde ze wel een rookgordijn opwerpen.’’

De langste zin in het laatste bekritiseerde pleidooi van Weski telde bijna 400 woorden. Het pleidooi telde 197 pagina’s en het voorlezen duurde twee dagen. Het requisitoir in deze zaak duurde nog geen 1,5 uur.

De langste zin uit Weski's pleidooi telde bijna 400 woorden. Screenshot NRC

Het hof Den Bosch leverde vorig jaar bij de veroordeling van wapenhandelaar Guus Kouwenhoven ook kritiek op zijn advocaat Weski. ,,Het ruim negentig pagina’s tellend verweer is een bijna onontwarbare kluwen van kritiekpunten, stellingen en beweringen, waaruit met veel moeite een onderbouwd standpunt valt te ontdekken.

Als de deken na onderzoek meent dat er sprake is van laakbaar handelen door advocaat Weski kan hij de kwestie voorleggen aan de tuchtrechter, de raad van discipline van de Orde van Advocaten.