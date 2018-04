Derde kind voor prins William en echtgenote Kate

De Great Kate Wait is voorbij. Prins William en zijn echtgenote Kate, de hertogin van Cambridge, hebben maandagochtend rond elf uur hun derde kind gekregen. Dat maakte het Britse koningshuis bekend via Twitter. De Britse koninklijke familie is geïnformeerd en reageerde verheugd op het nieuws. Ook de Britse premier Theresa May feliciteerde het koninklijke paar.

De jongen is de vijfde in lijn voor de troonopvolging en het zesde achterkleinkind van de huidige koningin Elizabeth II. Zowel Kate als haar zoon maken het goed, schrijft het koningshuis op Twitter. Het is nog onbekend hoe de baby gaat heten.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018