Piraten ontvoeren 12 opvarenden Nederlands schip

Piraten hebben zaterdagochtend voor de kust van Nigeria twaalf bemanningsleden van een Nederlands vrachtschip ontvoerd. Dat zegt een woordvoerder van ForestWave, de Groningse rederij die het schip exploiteert. Onder de ontvoerden zijn geen Nederlanders.

Het schip, de FWN Rapide, was met veertien bemanningsleden onderweg van Ghana naar de Nigeriaanse havenstad Port Harcourt. Vlak voor de kust sloegen de piraten toe. Twee opvarenden, eveneens geen Nederlanders, konden zichzelf verstoppen en werden niet ontvoerd. “Zij hebben het schip vervolgens veilig naar de kust gevaren”, zegt een woordvoerder van ForestWave. “Deze twee bemanningsleden varen het schip normaal gesproken niet, dus dat was een wonderbaarlijke prestatie.”

De rederij heeft geen idee waar de ontvoerde bemanningsleden gebleven zijn. Volgens de woordvoerder zijn “alle relevante autoriteiten” ingeschakeld om hen terug te vinden. “We willen zo snel mogelijk contact met hen krijgen.” Om de ontvoerden niet extra in gevaar te brengen, vertelt de rederij niet uit welke landen zij komen.

Details nog onbekend

Het is nog onduidelijk hoe de aanval precies is verlopen, hoeveel piraten erbij betrokken waren en op hoeveel schepen de zeerovers voeren. “We proberen nu een beter beeld te krijgen van wat er gebeurd is”, aldus de woordvoerder van ForestWave. De enige getuigen van het incident zijn vooralsnog de twee bemanningsleden die de dans ontsprongen. “Zij zaten verstopt, en hebben dus niet alles kunnen zien.”

NRC zocht twee jaar geleden uit waar piraten vooral toeslaan. Lees ook: Piraterij: Oost-Afrika is uit, Zuidoost-Azië is in

De Golf van Guinee, waar de aanval plaatsvond, is berucht vanwege de piraten die er actief zijn. In februari werden nog vier opvarenden van een schip van een andere Groningse rederij ontvoerd. Na tweeënhalve week kwamen ze vrij. Volgens de ForestWave-woordvoerder slaan zeerovers de laatste maanden vaker toe voor de kust van West-Afrika - ondanks dat het aantal gevallen van piraterij vorig jaar op het laagste niveau zat in 22 jaar.

Vanwege het risico stuurt ForestWave zijn schepen niet zonder bescherming de zee bij Ghana en Nigeria in. Volgens de woordvoerder waren de FWN Rapide en zijn bemanning ook uitgerust met “zichtbare en onzichtbare” voorzorgsmaatregelen. Welke dat zijn, wil hij niet zeggen. “Het is in elk geval niet afdoende geweest.”