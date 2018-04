Ontsnapte IJslandse bitcoin-crimineel opgepakt in Amsterdam

Agenten hebben zondag in het centrum van Amsterdam een IJslandse man opgepakt die in zijn thuisland wordt verdacht van een opzienbarende diefstal van bitcoinapparatuur. Dat meldt de politie. Vorige week was de man, Sindri Thor Stefansson, in IJsland ontsnapt uit een gevangenis.

De misdaad waarvan Stefansson wordt verdacht, vond eind vorig jaar plaats. In een reeks van vier inbraken stalen criminelen honderden computers die werden gebruikt voor het delven van bitcoins. Vier verdachten van deze zogenoemde Big Bitcoin Heist werden in februari opgepakt. Onder hen was Stefansson.

Uit het raam gesprongen

Een week geleden wist Stefansson uit het raam van de gevangenis te springen. Hij vluchtte naar het internationale vliegveld van Keflavik, waar hij aan boord stapte van een vliegtuig naar Zweden. Volgens IJslandse media hoefde hij zijn paspoort niet te laten zien, omdat IJsland aangesloten is bij Schengen. Toevallig zat ook de IJslandse premier Katrin Jakobsdottir aan boord van het toestel.

Hoe Stefansson uiteindelijk in Nederland terecht is gekomen, wil de politie van Amsterdam niet zeggen. Evenmin is duidelijk hoe de politie hem op het spoor is gekomen. Volgens persbureau ANP zou de IJslander tegen de lamp zijn gelopen door een foto die zondag op Instagram verscheen. Daarop zou hij te zien zijn geweest voor de Bijenkorf op de Dam.