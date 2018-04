Ook Wiebes onder vuur om dividendtaksmemo

Wiebes zou op de hoogte zijn geweest van de dividendtaksmemo - en leek daar vrijdag niet helemaal eerlijk over. De Jonge moet zijn grote woorden waarmaken. En Grapperhaus is bang voor cyberaanvallen.

#MEMOGATE: Het kabinet had juist besloten het afschaffen van de dividendbelasting niet apart te behandelen, maar de controversiële maatregel pas aan het einde van het jaar in het Belastingplan weer op te rakelen. Maar tot het de memo vrijgeeft die tijdens de formatie op tafel lag - al blijft onduidelijk op welke tafel - lijkt de discussie erover niet op te houden. Dankzij een Wob-verzoek van UvA-onderzoekers (waar overigens niet Trouw, maar het Weekblad Fiscaal Recht als eerste over berichtte) weten we nu dat er wel degelijk een formatiedocument bestaat dat de voors en tegens van de afschaffing schetst. Hoofdpersonen blijven ontkennen dat ze daarvan wisten, maar De Telegraaf meldt dat in ieder geval Wiebes, die vrijdag nog zei als onderhandelaar aan de ‘fiscale tafel’ geen memo gezien te hebben, het document als staatssecretaris van Financiën onder ogen kreeg.

MINISTER VAN GROTE WOORDEN: Hugo de Jonge, die in Den Haag nog wel eens laatdunkend wordt besproken als hij weer een actieplan lanceert op weer een paar flamboyante schoenen, scoort met beide juist wel buiten het Binnenhof. Verslaggever Enzo van Steenbergen volgde de minister van Volksgezondheid on tour en zag “een vicepremier die zich verantwoordelijk voelt voor het gevoel dat Rutte III overbrengt”. Hij ziet het als zijn taak om met dicht-op-de-huid-politiek het vertrouwen in de politiek te herstellen. En wordt, al vloggend en Obama-citerend, hartelijk ontvangen door de mensen voor wie de zorg is. Maar de vraag blijft: “Maakt de minister zijn grote woorden waar?”

MINDER OPEREREN, MINDER BEMIDDELEN: De Jonge is niet de enige met grote plannen voor de zorg. Ook de oppositie heeft - kostenbesparende - ideeën. GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet lanceert vandaag een initiatiefnota over de ouderenzorg waarin ze ervoor pleit bejaarden minder vaak te opereren, door ze te screenen op kwetsbaarheid en zo onnodige ‘overbehandeling’ te voorkomen. Iets waar sommige ziekenhuizen overigens al mee experimenteren. D66, dat zich tijdens Rutte II vaak opwierp als beschermer van het persoonsgebonden budget, wil een verbod op pgb-bemiddelingsbureaus in de zorg om fraude terug te dringen.

VERJAARDAGSBOMMETJE: De discussie die zich vooral buiten de SGP afspeelt - wanneer komen er eens wat meer vrouwen op de kandidatenlijsten? - moet ook intern worden gevoerd, oppert het wetenschappelijk bureau van de partij. “Het is logisch dat vrouwen ook politiek actief zijn, naast mannen, en dat de SGP ongeveer evenveel vrouwen op de lijst gaat krijgen als andere partijen”, zegt directeur­­ Jan Schippers dit weekend in Trouw. Of het in die redenering ook logisch zou zijn om een vrouw de tweede plek op de lijst voor de Tweede Kamer te geven, vertelt hij niet. Kees van der Staaij zei vrijdag in NRC al niet bang te zijn voor een nieuwe discussie over de positie van de vrouw in zijn partij. Maar of hij de conservatieve achterban van bevindelijk gereformeerden daarin meeheeft, is onzeker. Mark Rutte, die zaterdag sprak op de honderdste verjaardag van de Staatkundig Gereformeerde Partij, vermeed het onderwerp. Hij hield het bij felicitaties en complimenten voor zijn “beste vrienden”.

WAT WIJ LEZEN: Politiek columnist Tom-Jan Meeus spreekt in zijn rubriek Haagse Invloeden met huidig VVD-senator, en voormalig bijna alles, Frank de Grave. Aanleiding vormde een lichtvoetig boek vol politieke en persoonlijke inzichten dat hij schreef. “Alle partijen zijn bezig met lijfsbehoud.” Besturen draait voortaan niet meer primair om de juiste beslissingen. “Regeren is voor partijen een survival game geworden”, analyseert De Grave de huidige coalitie.

QUOTE VAN DE DAG:

“Als we de komende tijd er niet echt voor zorgen dat digitale veiligheid dagelijkse kost wordt, dan wordt die cyberdreiging over een jaar of drie wel iets waar ik van zou gaan wakker liggen. Heel erg van gaan wakker liggen. Echt gewoon niet meer in slaap van komen, zo erg.”

Justitieminister Ferd Grapperhaus pleit in De Telegraaf voor betere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven om cyberaanvallen tegen te gaan die de nationale veiligheid bedreigen.