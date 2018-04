Omzetgroei voor Philips in eerste kwartaal 2018

Philips heeft door een groeiende vraag naar medische apparatuur op het gebied van diagnose en behandeling de omzet zien groeien in het eerste kwartaal van 2018. De totale omzet lag weliswaar lager dan een jaar geleden, maar toen werden de resultaten van de onderdelen Lighting en Lumileds nog in de cijfers verwerkt. Deze onderdelen zijn inmiddels verzelfstandigd. De cijfers zijn daardoor niet meer geconsolideerd: Philips bracht het belang in Lighting eind vorig jaar onder de 30 procent. Het voormalige elektronicaconcern richt zich nu daardoor volledig op de productie van medische apparatuur.

De vergelijkbare omzet kwam in het eerste kwartaal uit op ruim 3,9 miljard euro, een plus van 5 procent. Dat is in lijn met de autonome groei - dus zonder overnames - die het bedrijf zelf nastreeft en die ligt tussen de 4 en 6 procent. De nettowinst bedroeg 94 miljoen euro, tegenover 128 miljoen euro een jaar eerder. Dat was echter, wederom, nog met de resultaten van Lighting en Lumileds in de boeken.

Lees ook wat we eerder schreven over de jaarcijfers over 2017 van Philips: Philips wil inlopen op GE en Siemens

De operationele winstmarge over het eerste kwartaal van 2018 lag op 8,7 procent, een verbetering van 1,3 procentpunt ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Met name in China en Latijns-Amerika steeg de vraag naar de medische apparatuur van Philips (een omzetplus van 14 procent), terwijl in West-Europa de verkopen ongeveer gelijk bleven.

Topman Frans van Houten toont zich in een toelichting voorzichtig optimistisch. “Hoewel er nog genoeg werk te doen is, is 2018 goed begonnen.”