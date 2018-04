NRC checkt: ‘In Engeland fluiten ze nog veel minder vaak’

De aanleiding

De Nederlandse voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis staat erom bekend dat hij veel toestaat in wedstrijden. Volgens hem worden Nederlandse spelers daar sterker, weerbaarder en conditioneel beter van, zei hij half april in een interview met de Volkskrant. „In Engeland, toch het beloofde voetballand, fluiten ze nog veel minder vaak. Daar zouden ze mij soft vinden. In internationale duels wordt ook meer toegelaten. Dat is toch het niveau waar we willen presteren.” We checken of in Engeland minder vaak wordt gefloten voor overtredingen dan Nijhuis dat doet.

Waar is het op gebaseerd?

Nijhuis zegt in een reactie dat hij veel wedstrijden kijkt uit de Premier League, de hoogste Engelse competitie. „Mijn gevoel is dat het spel daar minder stilligt, het sneller gaat en dat meer [persoonlijke, red.] duels worden toegelaten.”

Het spel in de Premier League is in zijn ogen „veel mannelijker” dan in de Nederlandse eredivisie. Nijhuis: „Mijn gevoel is dat als ik zo zou fluiten in Engeland, ik daar bij degenen hoor die het meeste fluiten.” Cijfers ter ondersteuning van zijn uitspraak heeft hij niet.

En, klopt het?

Databureau Gracenote maakte op verzoek van NRC een vergelijkende analyse. Ze keken specifiek naar hoe vaak er gefloten is voor overtredingen – het toekennen van bijvoorbeeld corners en ingooien zijn dus niet in de cijfers opgenomen.

Gracenote heeft de gemiddeldes over dit nog lopende seizoen berekend op basis van 31 speelronden in de eredivisie en 33 in de Premier League.

In de eredivisie fluiten arbiters aanzienlijk meer voor overtredingen dan in de Premier League: gemiddeld 24,2 keer per wedstrijd tegenover 20,7. Nijhuis fluit het minst van alle scheidsrechters, in zowel eredivisie als Premier League, met gemiddeld 17,7 keer per wedstrijd.

Twee Engelse arbiters, Bobby Madley en Neil Swarbrick, zitten dicht bij hem in de buurt, met gemiddeld 17,8 keer per wedstrijd. De eerste Nederlandse arbiter na Nijhuis in het rijtje is Kevin Blom op de zestiende plaats, met 21,5 per duel. De hoogaangeschreven Nederlandse arbiters Björn Kuipers en Danny Makkelie zitten iets boven het eredivisiegemiddelde met respectievelijk 24,5 en 24,7.

Nijhuis geeft ook weinig gele kaarten, blijkt uit de analyse: gemiddeld 2,3 per wedstrijd. Dat is het laagste aantal in de eredivisie en Premier League, op Rob Dieperink (1,5 keer) na, maar Dieperink is niet representatief omdat hij dit seizoen slechts twee eredivisieduels leidde.

Vanuit de KNVB – hun werkgever – worden scheidsrechters gecoacht in hoe ze fluiten. Leidend hierbij is de juistheid van beslissingen, niet hoe vaak ze fluiten. De afdeling scheidsrechterszaken betaald voetbal streeft naar een eenduidige arbitrage zodat het voor spelers duidelijk is wat wel en niet kan.

Afgelopen jaren klonk er kritiek op Nijhuis omdat hij volgens spelers en coaches soms te weinig zou optreden tegen overtredingen.

Vorige maand zei Dick van Egmond, coördinator van de afdeling scheidsrechterszaken, in het AD dat Nijhuis „wat meer zou mogen fluiten”. Van Egmond voert dit soort gesprekken ook met arbiters die in zijn ogen wat minder zouden moeten fluiten.

Conclusie

De Nederlandse scheidsrechter Bas Nijhuis zei in een interview dat er in de Engelse competitie „nog veel minder vaak” wordt gefloten voor overtredingen dan hij dat doet. Uit cijfers van een databureau blijkt het tegendeel. Nijhuis floot dit seizoen gemiddeld 17,7 keer per wedstrijd voor overtredingen. Dat is het laagste gemiddelde van alle arbiters in zowel de eredivisie als de Engelse Premier League. We beoordelen zijn uitspraak daarom als onwaar.

