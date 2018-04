Kuzu legt fractievoorzitterschap Denk tijdelijk neer

Tunahan Kuzu legt tijdelijk het fractievoorzitterschap van Denk in de Tweede Kamer neer. Dat doet hij om zich te richten op de “verdere ontwikkeling van de raadsfracties”, schrijft de partij. De Kamerfractie zal “tot en met het zomerreces” geleid worden door Farid Azarkan. De aanpassingen zijn volgens Denk nodig om de Denk-politici die bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn verkozen te begeleiden.

De verkiezingen hebben Denk 33 nieuwe fractieleden opgeleverd in dertien gemeenten. Kuzu gaat de komende periode het land in om samen met die fracties een “werkplan” op te stellen. Ook zal hij de volksvertegenwoordigers “coachen en begeleiden”, is in de verklaring te lezen. Kuzu heeft ervaring als gemeenteraadslid. Hij zat tussen 2008 en 2012 in de PvdA-fractie in de Rotterdamse raad. Bij de vorige verkiezingen veroverde hij opnieuw een een zetel in de havenstad, ditmaal voor Denk.

Ook Kuzu’s collega-Kamerlid Selçuk Öztürk heeft werk te doen buiten de Kamer. Hij moet de organisatie onder meer voorbereiden op de Provinciale Statenverkiezingen, de Eerste Kamerverkiezingen en de verkiezingen voor het Europese Parlement. Die vinden plaats op respectievelijk 20 maart en 27 mei en 23 mei volgend jaar. Hij gaat helpen bij het vinden van kandidaten en de campagne. Öztürk is naast Roermonds PvdA-gemeenteraadslid ook lid geweest van de Limburgse Provinciale Staten.

Afgezien van het voorzitterschap verandert er binnen de Tweede Kamerfractie niets, aldus Denk. De woordvoerderschappen blijven hetzelfde. Azarkan voert in de Kamer het woord over met name financiën en justitie.