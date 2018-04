Kersverse premier Armenië vertrekt na aanhoudende protesten

De Armeense premier en oud-president Serzj Sarkisian heeft maandagmiddag onder druk van aanhoudende protesten tegen zijn positie zijn aftreden bekend gemaakt. Het vertrek volgt op bijna twee weken van grote protesten tegen zijn premierschap.

Tussen 2008 en 2018 was Serzj Sarkisian de president van Armenië. Na de recente verkiezingen in maart, werd hij begin april na voorspraak van de nieuwe president van het land, Armen Sarkisian (de twee zijn geen familie), door het parlement gekozen tot premier.

Dat schoot de oppositie in het verkeerde keelgat, niet in de laatste plaats omdat de premier, dankzij in 2015 doorgedrukte hervormingen, de facto meer macht heeft dan de president. Ook had Serzj Sarkisian eerder beloofd geen premierschap na te zullen streven. De oppositie bestempelde de politieke kunstgreep dan ook tot ordinaire ‘machtsgreep’.

Oppositieleider gearresteerd

Afgelopen weekend escaleerde de situatie in het Zuid-Kaukasische land toen, ondanks een demonstratieverbod, tienduizenden mensen opnieuw de straat op gingen om het vertrek te eisen van Sarkisian. Zij beschuldigen hem van corruptie en houden hem verantwoordelijk voor de slechte economische situatie in het land. Maandag sloten zich zo’n tweehonderd militairen bij het protest aan.

Zondag arresteerde de Armeense politie oppositieleider Nikol Pasjinian na een mislukt overleg met premier Serzj Sarkisian. Die verliet boos een persconferentie en beschuldigde Pasjinian, wiens partij bij de verkiezingen slechts een kleine minderheid van de stemmen haalde, van chantage.

De oppositieleider werd maandag weer vrijgelaten, kort daarop bood Sarkisian door middel van een verklaring op de website van de regering, zijn ontslag aan. Het is nog onduidelijk op welke manier zijn opvolging zal worden geregeld.

Territioriaal conflict

Serzj Sarkisian was tussen 2008 en 2018 president van Armenië. Vrijwel meteen na het einde van zijn ambtstermijn werd hij door de nieuw gekozen president Armen Sarkisian voorgedragen tot premier. Dit tot woede van de oppositie. Serzj Sarkisian verdedigde zich door te stellen dat zijn premierschap noodzakelijk is voor de veiligheid in het land die vanwege het territoriale conflict met buurland Azerbajdzjan over de Armeense exclave Nagorno-Karabach, permanent in het geding is.

Correctie (23-04-2018:) In een eerdere versie van dit artikel werd de achternaam van de oppositieleider verkeerd gespeld, dit is aangepast.