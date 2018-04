Iraakse moskee waar IS kalifaat uitriep wordt herbouwd

De beroemde Al-Nouri-moskee in de Iraakse stad Mosul wordt herbouwd. De Verenigde Arabische Emiraten, Unesco en Irak hebben maandag plannen gepresenteerd om het ruim acht eeuwen oude gebedshuis in de komende vijf jaar te herstellen. In de moskee riep IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi in 2014 het kalifaat uit. Drie jaar later werd het gebouw door datzelfde IS, inmiddels in het nauw gedreven, opgeblazen.

De komende vijf jaar wordt aan de Al-Nouri moskee gewerkt. Op de plek waar het gebouw sinds 1172 stond wordt eerst een jaar lang puin geruimd. De brokstukken worden in kaart gebracht. In de vier jaar daarna wordt het bouwwerk hersteld. Ook de scheve minaret keert terug.

Het project wordt overzien door Unesco. De Verenigde Arabische Emiraten dragen 50,4 miljoen dollar bij, ruim 41 miljoen euro. Volgens minister Noura Al Kaabi doet het land dat uit geloof in “de krachtige rol die cultuur speelt in tijden van terreur”. Het project verspreidt volgens haar “de boodschap van hoop en de afwijzing van fanatisme”. Volgens Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco, is het project bovendien een kans om de sociale samenhang te verbeteren en een kans om als “springplank voor vaardigheden en banen voor jonge mensen” te fungeren.

Naast de moskee en de 45 meter hoge minaret worden ook omliggende gebouwen en de historische tuinen van Mosul in oude luister hersteld. Er zijn ook plannen voor een herdenkingsplek en een museum.

Symbolische waarde

De Al-Nouri-moskee had bij het herovering van Mosul grote symbolische waarde. De Iraakse president Al-Abadi zei afgelopen zomer dat de vernietiging een symbool was voor de “formele nederlaag” van IS in Irak. Door de moskee te verwoesten voorkwam IS dat Iraakse troepen van de herovering een propagandamoment konden maken, schreef correspondent Gert Van Langendonck destijds.

Overigens beweert IS dat de Amerikanen de moskee verwoest hebben met een bombardement. Het Pentagon ontkent dat.