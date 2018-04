In hoger beroep 500 euro boete voor oud-Ajacied Tete

Oranje-international Kenny Tete is in hoger beroep veroordeeld tot 500 euro boete. Dat heeft de rechter maandag bepaald, meldt persbureau ANP. Tete was in 2015 betrokken bij een vechtpartij bij een coffeeshop in Amsterdam.

De profvoetballer verzette zich tijdens zijn arrestatie en beledigde een politieagent, zegt het Openbaar Ministerie (OM). Hij werd in 2016 door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur, maar ontkende de beschuldigingen. Tete, die inmiddels actief is bij de Franse club Olympique Lyonnais, ging daarom in hoger beroep.

Losrukken

In het hoger beroep eiste het OM tachtig uur taakstraf, waarvan dertig voorwaardelijk. Maandag achtte het gerechtshof in Amsterdam bewezen dat Tete zich verzette tegen de aanhouding, door te proberen zich los te rukken. Wel wordt de profvoetballer vrijgesproken van belediging van een politieagent.

De vechtpartij gebeurde op 5 december in Amsterdam, bij een coffeeshop. Het was na de thuiswedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen. Tete was destijds 20 jaar.