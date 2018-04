Hamers moet het nu met 2,2 procent meer loon doen

Terwijl ING-commissarissen Henk Breukink en Jeroen van der Veer zich maandagmiddag de blaren op de tong praatten over de salarisverhoging van 50 procent die ze topman Ralph Hamers wilden geven, sprak Hamers de aandeelhoudersvergadering toe alsof er nooit een nationale rel over zijn salaris was geweest.

In een toekomstbespiegeling haalde hij koffieketen Starbucks aan als grote inspiratie. „De koffie van Starbucks is niet beter en ook niet goedkoper, maar toch lopen mensen ervoor om”. Dat komt volgens Hamers doordat Starbucks „een love brand” is. En in de digitale wereld waar ING steeds meer concurrentie ondervindt van internetreuzen als Alibaba, Google en Amazon zal de bank volgens Hamers „een love brand moeten opbouwen zodat [klanten] in die digitale wereld bij ING uitkomen”.

De afgelopen maand viel ING bijzonder weinig liefde ten deel. Op donderdagochtend 8 maart maakte president-commissaris Van der Veer via het Financieele Dagblad bekend de beloning van Hamers te willen verhogen van 2 naar 3 miljoen euro per jaar. Voor het middaguur stond heel politiek Den Haag op de achterste benen.

Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer spraken zich die middag via een motie uit tegen de salarisverhoging omdat die niet bijdraagt aan het vertrouwen in de financiële sector. Minister Wopke Hoekstra van Financiën zei „verrast, verbaasd en ongelukkig” te zijn. Vrijdag uitte premier Mark Rutte zijn onvrede. Maandag liet Hoekstra vanuit Brussel weten dat het kabinet ging bekijken welke maatregelen het kon nemen.

ING telde de knopen en trok het beloningsvoorstel de dag erna in. „De afgelopen dagen hebben veel klanten, werknemers en andere belanghebbenden ons hun mening kenbaar gemaakt”, schreef Van der Veer. De commissarissen stelden dat ze „de maatschappelijke ontvangst in Nederland hebben onderschat op dit duidelijk gevoelige onderwerp”.

‘Echt een hele internationale bank’

De aandeelhoudersvergadering in het Muziekgebouw aan het IJ stond maandag opvallend lang – zo’n tweeënhalf uur – in het teken van het beloningsvoorstel dat nou juist van de agenda was gehaald. De afzwaaiende Van der Veer opende met een uitgebreide toelichting waarin hij onder andere aangaf dat ING „echt een hele internationale bank is” en 70 procent van de omzet uit het buitenland haalt, wat een internationaal competitief beloningsbeleid noodzakelijk maakt.

Tijdens de inspraakgelegenheid lieten verschillende aandeelhouders – zowel vanuit institutionele als particuliere hoek – hun onvrede blijken. SP-leider Lilian Marijnissen, die om te kunnen spreken vier ING-aandelen had gekocht, opperde om de beloning van de top te koppelen aan de CAO. Ze kreeg applaus uit de zaal met, vooral oudere, aandeelhouders.

Steun voor ING was er ook. „Mij interesseert winst per aandeel, dividend en de toekomst van ING Bank”, zei een man die zich bij de microfoon voorstelde als meneer Van Diepen uit Amsterdam-Zuid. „Ik had zonder meer ingestemd met het beloningsvoorstel.”

Het is niet onwaarschijnlijk dat hij volgend jaar een herkansing krijgt. De commissarissen lieten duidelijk blijken dat hun standpunt na de beloningsrel niet anders is. „We gaan eerst gesprekken voeren voordat er een nieuw beloningsvoorstel komt”, zei voorzitter van de beloningscommissie Breukink over de „uitgebreide consultatie” die ING nu gaat houden.

En Hamers? Die krijgt per 1 januari 2018 een salarisverhoging van 2,2 procent.