EU doet ‘diepgravend onderzoek’ naar deal Shazam en Apple

Brussel gaat “diepgravend onderzoek” verrichten naar de overname van muziekherkenningsapp Shazam door Apple. De Europese Commissie wil uitzoeken of de overname de vrije concurrentie op de markt voor muziekstreaming verstoort. Dat zegt Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging), die het onderzoek maandag aankondigde.

De Commissie vreest dat Apples muziekdienst Apple Music door de aankoop van Shazam een oneerlijk voordeel verkrijgt. Shazam beschikt volgens Brussel over “commercieel gevoelige gegevens” van muziekliefhebbers die klant zijn bij concurrenten van Apple Music, zoals Spotify en Deezer. Apple zou die gegevens kunnen gebruiken om deze mensen met gerichte advertenties naar Apple Music te lokken. “De concurrentie wordt zo oneerlijk benadeeld”, aldus de Commissie.

App identificeert nummers

Gebruikers kunnen de hulp van Shazam inroepen als ze een liedje horen dat ze niet kennen. De app luistert naar de muziek, identificeert het nummer en linkt de luisteraar door naar diverse streamingdiensten die het liedje aanbieden. Mogelijk besluit Apple om na de overname van Shazam uitsluitend nog door te verwijzen naar Apple Music, schrijft de Commissie. Het onderzoek gaat ook over de vraag of Apples concurrenten in dat geval oneerlijk worden tegengewerkt.

Apple kocht Shazam in december vorig jaar. Naar schatting is er met de deal zo’n 400 miljoen dollar (340 miljoen euro) gemoeid. De Amerikaanse techgigant zei Shazam te zien als een “perfecte aanvulling” op Apple Music, dat ruim 27 miljoen abonnees heeft. Begin februari begon de Europese Commissie met een vooronderzoek naar de overname. Het grote onderzoek dat de Commissie nu heeft aangekondigd, moet uiterlijk 4 september zijn afgerond.