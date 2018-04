Donald Trump ontvangt Emmanuel Macron

Macron in Washington aangekomen voor bezoek Trump

Macron komt aan op het vliegveld nabij het Witte Huis. Fioto Jim Lo Scalzo/EPA

De Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte zijn in Washington aangekomen voor een driedaags bezoek. Het is het eerste staatsbezoek aan de Verenigde Staten sinds Trump president is.

Trump was al eens bij Macron op bezoek geweest. Hij was in Parijs tijdens de nationale feestdag, quatorze juillet en woonde onder meer de militaire parade bij.

Lees meer over het staatsbezoek in dit stuk van NRC-correspondenten Guus Valk en Peter Vermaas: Hoe Macron en Trump een hecht duo werden

Wit, goud en vijfduizend bloemen

Emmanuel en Brigitte Macron vertrekken na een korte tussenstop bij het Witte Huis per helikopter naar Mount Vernon, het huis waar George Washington lange tijd woonde. De details van het onthaal zijn maandag al naar buiten gebracht door first lady Melania Trump.

Bij aankomst planten de staatshoofden en hun echtgenotes een wintereik in de tuin. Het huis is gedecoreerd met bijna vijfduizend bloemen: kersenbloesem, pronkerwten en seringen. Die zijn vrijwel allemaal afkomstig uit de Verenigde Staten, maar een deel komt uit Nederland.

De echtparen Trump en Macron krijgen tijdens het staatsbanket een lamsrack geserveerd met nectarinetaart toe op wit met goud servies. Bij de maaltijd worden Amerikaanse wijnen geserveerd die volgens het Witte Huis "de historische vriendschap" tussen de VS en Frankrijk belichamen. De Washington National Opera verzorgt een voorstelling. Details over de gastenlijst én de japon van Melania Trump worden pas later buiten gebracht.