Defensie: meer meldingen integriteitsschendingen

Defensie heeft in 2017 meer meldingen ontvangen van integriteitsschendingen dan een jaar eerder. Militairen trokken 502 keer aan de bel, tegenover 369 keer in 2016. Dat staat in het Jaarverslag Integriteit Defensie, dat maandag is gepubliceerd.

De grootste stijging zat in het aantal defensiemedewerkers die bij hun leidinggevenden melding maakten van ongewenste omgangsvormen. In 2016 gebeurde dat 64 keer, vorig jaar 145 keer. Daaronder vallen onder meer meldingen van intimidatie, pestgedrag, seksuele intimidatie en agressie.

Volgens defensie betekent het hogere aantal meldingen niet dat er ook meer fout gaat binnen de organisatie. “De toename is onder meer te verklaren door verbeterde registratiesystemen, aandacht voor integriteit en mogelijk een hogere meldingsbereidheid”, schrijft secretaris-generaal Wim Geerts, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Defensie. “Wij zijn blij dat medewerkers naar voren durven te komen met hun ervaringen, maar betreuren natuurlijk dat daar aanleiding toe is.”

Drugsgebruik

Andere schendingen die vaak werden gemeld, zijn overschrijding van de interne regels (139 keer) en misdragingen in de privésfeer (130 keer). Die eerste categorie gaat vooral over drugsgebruik en misbruik van defensievoertuigen. Als militairen volgens melders in de privésfeer over de schreef zijn gegaan, heeft dat voornamelijk te maken met vechtpartijen en andere agressie.

In 411 gevallen leidde een melding tot een intern integriteitsonderzoek. Uit die onderzoeken kwamen uiteindelijk 251 gevallen naar voren waarin daadwerkelijk sprake was van een schending. Dat waren er 27 meer dan een jaar eerder. 98 militairen werden vorig jaar naar aanleiding van een integriteitskwestie ontslagen. In 2016 waren dat er 69.

Eind vorig jaar kregen meerdere integriteitsschendingen bij Defensie aandacht in de media. Zo bleken in de jaren tachtig leidinggevenden niets te hebben gedaan toen een destijds zeventienjarige militair melding maakte van ernstig seksueel misbruik. Ook bij de afhandeling van een misbruikzaak uit 2013 op de kazerne in Schaarsbergen liet defensie steken vallen.