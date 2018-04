De hand van een peoplemanager

Giovanni van Bronckhorst gaat zijn spelers langs. Omhelzingen, schouderklopjes. Niet intens, niet uitbundig. Zakelijk kort. Even daarvoor was hij na de 3-0 van Jens Toornstra het veld in gesprint en in de armen gevlogen van assistent Jean-Paul van Gastel.

De zege in de finale van het bekertoernooi zondag op AZ brengt Feyenoord in drie seizoenen Van Bronckhorst de vierde prijs: één landstitel, één Johan Cruijff Schaal, twee KNVB-bekers. Alle werden binnengehaald in de Kuip, een niet te onderschatten factor.

Van Bronckhorst (43) staat met een sjaal om zijn nek aan de zijkant van het podium bij de huldiging, na een paar seconden stapt hij er weer af. Hij hoeft niet zo nodig op de voorgrond, dat heeft nooit in hem gezeten.

Het kunststukje van Robin van Persie bij de 2-0 vergoedt veel in de matige finale. Met de punt van de binnenkant van zijn mindere rechtervoet stift hij hem raak vanuit een moeilijke hoek. Zoveel gevoel, zoveel klasse. Cruciale goal ook, want AZ had controle over het duel.

Bekijk hier de goal van Robin van Persie:

De komst van Van Persie mag voor een groot deel op het conto van Van Bronckhorst worden geschreven. Er was geen algehele consensus binnen Feyenoord over zijn terugkeer, afgelopen winter, mede gezien zijn broze fysieke staat.

Van Bronckhorst maakte zich er hard voor. De goal is ook zijn gelijk. „Gio wilde echt graag dat ik kwam, ik ben daar wel gevoelig voor”, zei Van Persie bij zijn presentatie. „Dat wil ik terugbetalen.” En zo geschiedde. Zondag zei Van Persie bij Fox Sports dat hij twijfelt over zijn toekomst bij Feyenoord. „Ik doe er echt alles voor, maar soms hapert mijn lichaam.”

Met vier prijzen heeft Van Bronckhorst de meeste trofeeën ooit gewonnen als Feyenoord-trainer. Al is vergelijken onbegonnen werk. Onder Ernst Happel werd begin jaren zeventig de Europacup I, wereldbeker en landstitel gewonnen – die wegen historisch zwaarder dan deze vier van Van Bronckhorst.

Mislukt jaar in eredivisie

De bekerzege maakt iets goed van een verder mislukt seizoen, waarin Feyenoord al in februari kansloos was voor de titel. Dit seizoen kan niet zonder kritische evaluatie blijven. De vier topduels in de eredivisie met Ajax en PSV gingen allemaal verloren en tegen de gepromoveerde clubs NAC en VVV-Venlo werden elf van de in totaal mogelijke twaalf punten verspeeld.

In de eerste seizoenshelft waren er legitieme redenen – veel blessures, de belasting in de Champions League – voor de slechte reeks, maar na de winterstop golden deze excuses niet meer. Qua spelopvatting was het met name in de eerste fase van de tweede seizoenshelft bedroevend.

Dat is Van Bronckhorst als hoofdverantwoordelijke aan te rekenen, zeker in een seizoen waar ruim 26 miljoen euro is geïnvesteerd in nieuwe spelers, het hoogste bedrag in de clubhistorie.

Hij is meer peoplemanager dan tactisch brein gebleken. Zijn hand? Zijn ploegen spelen door de jaren heen doorgaans compact en degelijk, maar ogen vaak ook statisch, met weinig baltempo – met als uitzondering vorig jaar.

In het najaar vertelde hij in gesprek met NRC dat hij na het Champions League-duel bij Manchester City nog een half uur sprak met coach Pep Guardiola, met een glas wijn erbij. Ze kennen elkaar: voor zijn trainerscursus liep Van Bronckhorst enkele dagen stage bij Guardiola toen die nog werkzaam was bij Bayern München.

Hij is bovenmatig geïnteresseerd in de werkwijze van Guardiola. „Het is niet zo dat je hem moet kopiëren. Dat is ook wat hij tegen mij zei toen ik bij hem was in München. Uiteindelijk moet het van jezelf worden.”

Je zou dit Feyenoord een vleugje van de spelopvatting van Guardiola gunnen – al zijn het onvergelijkbare werelden en selecties.

Zijn contract loopt eind volgend seizoen af. Het is goed denkbaar dat er in de technische staf een verandering wordt doorgevoerd. Het contract van assistent Jan Wouters, de tactische specialist, loopt komende zomer af en er zijn geen signalen dat dit verlengd zal worden. Naar verluidt gebeurt dat wel bij Van Gastel, die vaak de veldtrainingen doet.

Van Bronckhorst, Van Gastel en Wouters werken nu drie jaar samen, een nieuw gezicht zou verfrissend kunnen werken. Algemeen directeur Jan de Jong gaf al aan dat ze intern tevreden zijn over Van Bronckhorst. Vraag is wat hij zelf wil.

Nog prima naar zijn zin

In aanloop naar de finale vertelde Van Bronckhorst dat hij het nog „prima” naar zijn zin heeft. „Als iets goed is, dan is het goed. Voor mij voelt het goed. Ik kan niet in een glazen bol kijken hoelang dat duurt. Maar ik ben happy, ik ga met heel veel zin naar de club.”

Hij zegt dat hij de organisatie en topsportmentaliteit – in het verleden vaak een thema – rond zijn ploeg in die drie jaar naar het gewenste niveau heeft weten te krijgen. En verwees – spreek hem eens tegen – naar de op dat moment drie en nu dus vier prijzen onder zijn leiding.

„Ik weet hoe je kampioen wordt”, zei hij zondag. „In topsport gaat het erom dat je op het juiste moment piekt.” Hij wees op het mini-trainingskamp in Marbella anderhalve week terug – zijn plannetje, zei hij. Met als idee van zijn ploeg „meer een team te maken”. Moeilijk hem tegen te spreken – na weer een prijs.