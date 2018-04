De Giro d’Italia moet Israël van een andere kant tonen

Het is de grootste logistieke operatie voor een publieksevenement ooit in Israël. De organisatie kost zo’n 120 miljoen shekel (27,6 miljoen euro), een bedrag dat voor een groot deel is gefinancierd door Sylvan Adams, de Canadese miljardair die de start van de 101ste editie van de Giro naar Israël haalde.

Er worden ruim zesduizend agenten en beveiligers op de been gebracht om te waken over renners en toeschouwers. En in verband met de helikopters die de koers vanuit de lucht in beeld brengen, wordt het Israëlische luchtruim zelfs tijdelijk gesloten. Omdat het voor de teams te kort dag is om voertuigen en ander materieel heen en weer te laten verschepen, komt op de fietsen na bijna alles uit Israël. „Ik heb letterlijk alles geboekt wat beweegt”, zegt Daniel Benaim, die met zijn bedrijf Comtec verantwoordelijk is voor de logistiek rondom de start.

Tijdrit door Jeruzalem

De Giro gaat op vrijdag 4 mei van start met een tijdrit over iets minder dan tien kilometer door Jeruzalem. Dan volgt een etappe van 167 kilometer van Haifa, via Akko in het noorden, langs de kust naar Tel Aviv. De derde en laatste rit op Israëlische bodem, over een afstand van 229 kilometer, gaat dwars door de woestijn van Beer Sheva naar Eilat. Daarna stappen de renners op het vliegtuig naar Italië om daar hun weg te vervolgen. „We gaan het hele land door, van noord naar zuid”, zegt Adams, die het nalaat te melden dat de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, uitdrukkelijk worden gemeden.

Wel laat Adams weten dat hij erop rekent dat een lange stroom toeristen het wielerpeloton zal volgen. De filantroop wil van Israël een fietsland maken. Adams is mede daarom co-eigenaar van het wielerteam Israel Cycling Academy, dat een wildcard heeft gekregen voor de Giro. Ook wordt op 1 mei in Tel Aviv een door de vastgoedmagnaat gefinancierde wielerbaan geopend; de eerste in het Midden-Oosten met olympische afmetingen.

Hoewel Adams zondag op een persconferentie in Tel Aviv vragen over Palestina afdoet met het argument dat „sport niet om politiek gaat”, heeft hij een duidelijk politiek doel met het wielerevenement: Israël op een „normale” manier aan de wereld tonen. Adams, die zichzelf „zionist” noemt, wil het land niet alleen als een toeristische bestemming in beeld brengen, maar ook laten zien dat Israël een „vrije en pluralistische democratie” is. Er wordt een promotieclip opgenomen met premier Benjamin Netanyahu.

De Giro wordt dit jaar opgedragen aan Gino Bartali, een legendarische Italiaanse coureur die tijdens de Tweede Wereldoorlog joodse onderduikers redde en voor het verzet, onder het mom van training, door Italië fietste met documenten.