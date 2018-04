Chriet Titulaer krijgt interactief monument

Het begon in de kroeg, bekent designer Daan de Haan. Met reclameman Tim Arts en muzikant/filmmaker Leon Giesen (Mondo Leone, ex-Toontje Lager) had hij het over de typisch regionale kinnesinne tussen hun geboorteplaatsen: Blerick tegen het naburige Venlo, Hout-Blerick tegen Blerick. Aan de toog ontstond het idee voor een virtueel monument voor een iconische figuur uit de streek, de in Hout-Blerick geboren en opgegroeide wetenschapper en tv-maker Chriet Titulaer.

Kort daarna zette Arts een oproep online. Wie had ideeën voor een monument? Wie wilde meewerken? De Haan: „Voor we het wisten hadden we allerlei media aan de lijn met vragen. We waren nauwelijks verder dan de eerste invallen op de achterkant van een bierviltje. Maar de reacties waren veelzeggend: de op dat moment nog levende maar al tijden niet meer actieve Chriet bleek een enorm sterk merk.”

Verpleeghuis

Chriets dochter Karen Titulaer viel hetzelfde op na het overlijden van haar vader, vandaag exact een jaar geleden: „We werden als familie echt overvallen door alle aandacht. Chriet woonde al vier jaar in een verpleeghuis, hij was al zo’n twintig jaar niet meer in de publiciteit. Dan verwacht je dat hij een beetje vergeten is.”

De Haan denkt dat het te maken heeft met het vooruitgangsgeloof in de jaren dat Titulaer een tv-grootheid was. „Iedereen heeft vrolijke herinneringen aan Chriet”, zegt Marieke Blaauw. „In de tijd van zijn tv-programma Wondere wereld bestond nog een bijna grenzeloos vertrouwen in nieuwe technieken”, vult Joris Oprins aan. „Die zouden het leven beter maken.” Blaauw en Oprins van animatiestudio Job, Joris & Marieke – in 2015 nog goed voor een Oscar-nominatie – wekten Titulaer voor het monument in Hout-Blerick opnieuw tot leven.

De Haan en Arts dachten voor het door KPN, de gemeente Venlo en de provincie Limburg gefinancierde monument (kosten: 68.000 euro) in eerste instantie aan een hologram. „De echte Chriet die tot leven komt, bijvoorbeeld in een telefooncel.” Later werd Studio Job, Joris & Marieke aan het werk gezet voor de geanimeerde Chriet, die vanaf 9 mei wel als hologram te zien zal zijn in een tv-vormig monument in Hout-Blerick. Oprins: „Vaak geldt: hoe realistischer, hoe enger. Dus kreeg Chriet een heel simpele vorm: leuk, maar niet te grappig. We hebben trouwens wel serieus studie gemaakt van hem en ook gekeken naar foto’s toen hij nog geen baard had om vat te krijgen op de opbouw van zijn gezicht.” Audio-opnamen waren ook inspirerend, zegt Blaauw. „Hij nam alles in één take op en klinkt daardoor heel levendig. Wat betreft gebaren was hij juist heel kalm.”

Ruimtevaarttentoontstelling

De Haan zag tijdens de voorbereidingen zo’n beetje al het beschikbare beeldmateriaal van Titulaer, tot aan de uitzending Van gewest tot gewest waarin Chriet (18) vertelde over de door hem georganiseerde ruimtevaarttentoonstelling in de bibliotheek van Venlo. „Voor het monument vallen we terug op echte mijlpalen zoals de maanlanding, zijn uitweidingen over sterrenkunde, de komst van de computer en glasvezel.”

Voor Karen Titulaer en de rest van de familie was de insteek voor het monument in Hout-Blerick de reden om van harte mee te werken. „Voor een monument was mijn vader eigenlijk te bescheiden. Maar wij vinden het wel passend, zolang het geen bronzen beeld is. Een aanpak zoals nu toegepast, experimenteel, met jonge mensen, had hij mooi gevonden.”

Het blijft mogelijk niet bij het op 9 mei (Titulaers 75ste verjaardag) te onthullen monument in Hout-Blerick. Het ontwikkelde animatiefiguurtje Chriet krijgt mogelijk zijn eigen tv-programma. De NTR heeft interesse. Blaauw: „Het moment is er: er zijn alleen maar meer technologische vernieuwingen dan destijds.” Het team achter het monument werkt voorstellen uit. Als de NTR definitief groen licht geeft, wordt het een serie voor tv of internet, wellicht allebei.