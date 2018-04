CBS: grootste economische groei in Flevoland en Noord-Brabant

De landelijke economische groei is ook zichtbaar in de provincies, regio’s en de grote steden, meldt het CBS op dinsdag. Alleen in Groningen blijft de economie achter: dat komt door de afname van de aardgaswinning. Dit drukt ook het bruto binnenlands product (bbp) van de provincies Friesland en Drenthe, schrijft het CBS op basis van nieuwe cijfers over regionale economie in 2017.

De Nederlandse economische groei bedroeg vorig jaar gemiddeld 3,2 procent. Vooral de provincies Flevoland (4,2 procent), Noord-Brabant en Noord-Holland (beide 3,7 procent) presteerden beter dan gemiddeld. In Noord-Holland leverde de groot- en detailhandel de grootste bijdrage aan het bbp van de provincie. Als de dalende aardgasbaten in Groningen buiten beschouwing gelaten worden, dan groeide de economie daar met 2,5 procent.

Regio’s

In de regio’s Almere en Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven en omgeving) nam het bpp met bijna 5 procent toe. In Almere komt dit goede resultaat van leasebedrijven. In Eindhoven en omgeving trok de economie aan door een groeiende industrie en zakelijke dienstverlening.

Steden

Van de vier grootste steden – Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht – groeide het bbp van Amsterdam met 3,9 procent het meest. Het CBS verklaart dit door de “harde groei” van de groot- en detailhandel. Den Haag noteerde met 2,6 procent de slechtste cijfers van de vier grote steden. Dat wordt volgens het CBS veroorzaakt wordt door een matige groei van de overheid.