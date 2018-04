Belangrijke leider van Houthi’s gedood in Jemen

Bij een luchtaanval op Jemen is vorige week een van de belangrijkste leiders van de Houthi-rebellen omgekomen. Dat zei rebellenleider Abdul-Malik al-Houthi maandag in een televisietoespraak. De aanval waarbij Saleh al-Samad donderdag werd gedood, werd uitgevoerd door Saoedi-Arabië en andere Golfstaten.

Zijn dood is een tegenslag voor de Houthi’s. Volgens rebellenleider al-Houthi moet de coalitie “de verantwoordelijkheid dragen voor deze misdaad en alle gevolgen van dien”. Saleh al-Samad was een van de meest gezochte rebellenleiders. De Saoedische coalitie had 20 miljoen dollar (ruim 16 miljoen euro) uitgeloofd voor informatie die tot zijn aanhouding zou leiden.

Ook zijn zondag bij een luchtaanval in het noordwesten van het land zeker twintig mensen gedood die een bruiloft bezochten. Dertig mensen raakten gewond. Dat meldt persbureau Reuters na verklaringen van hulpverleners. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres veroordeelde de aanval maandag en riep op tot een onderzoek.

Oorlog

De shi’itische Houthi’s zijn in oorlog met Saoedi-Arabië en andere Golfstaten sinds ze de president van Jemen Abed Rabbu Mansour Hadi eind 2014 hadden afgezet. Saoedi-Arabië keurde deze opstand af en werd de binnenlandse strijd een internationaal conflict. Het land begon in maart 2015 samen met andere Golfstaten een offensief tegen de Houthi’s. De oorlog heeft sindsdien al aan ruim 10.000 mensen het leven gekost en zorgde voor een grote humanitaire crisis. Er heerst hongersnood en het land werd getroffen door een uitbraak van cholera.