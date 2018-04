Azarkan leidt de fractie maar Öztürk blijft de baas

Farid Azarkan is tot september de nieuwe fractievoorzitter van Denk. Zijn twee fractiegenoten Selcuk Öztürk en Tunahan Kuzu, die tijdelijk stopt als fractieleider, gaan zich richten op de uitbouw van de partij. Dat schrijft Denk maandag in een persbericht.

Het duo, dat Denk in 2015 oprichtte na uit de PvdA gestapt te zijn, gaat de komende maanden het land in, schrijft de partij. Öztürk gaat de deelname aan de drie verkiezingen die volgend jaar gepland staan voorbereiden. Denk wil in zo veel mogelijk provincies deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Statenleden kiezen de Eerste Kamer, dus een goede score dáár kan de partij een senator opleveren. Öztürk gaat tevens deelname aan de Europese verkiezingen van juni voorbereiden. Kuzu gaat de lokale raadsfracties – in dertien gemeenten, 23 zetels in totaal – begeleiden.

Dat Denk Azarkan nu naar voren schuift als tijdelijke fractieleider, laat daarom vooral zien dat Öztürk en Kuzu nog steeds het hart van de partij vormen. Zij richtten de partij op, zijn het bekendst onder de achterban en gaan de partij nu uitbouwen. In de fractie was Azarkan al de nummer 2, na Kuzu, maar belangrijkste figuur in de partij is Öztürk. Hij is partijvoorzitter, gaf leiding aan de commissie die kandidaten selecteerde voor de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar, en organisator. Hij heeft een groot netwerk en betrekt mensen bij de partij. Naar buiten toe leek zijn rol het afgelopen jaar wellicht kleiner omdat hij minder zichtbaar is dan fractieleider Kuzu, intern is Öztürk de belangrijkste man.

Felheid

In de Tweede Kamer is Azarkan vooral actief als woordvoerder op de terreinen financiën en justitie. Hij is sinds een jaar Kamerlid en houdt zich met tamelijk gemak staande. Azarkan is inhoudelijk, zoekt in persoonlijke contacten meer toenadering tot Kamerleden van andere partijen dan Öztürk en Kuzu, maar debatteert met de felheid waar Denk bekend om staat. Tijdens debatten botst hij graag over thema’s als discriminatie en (vermeende) achterstelling van moslims. Zoals begin deze maand, toen hij tijdens een debat over haatimams de Kamer verweet „wetten tegen moslims” te maken. Dat kwam hem op afkeuring van Kamerleden van links tot rechts te staan – maar beelden van de confrontatie deden het goed onder de achterban van Denk.

De vraag is hoeveel Azarkan de komende maanden te doen krijgt – van de vier maanden tot september is ruim de helft gevuld met reces. Grote debatten met andere fractievoorzitters staan er niet gepland. Of toch? Mocht de Kamer binnenkort debatteren over de memo’s over het afschaffen van de dividendbelasting, dan kan Azarkan op een voor hem bekend dossier debuteren als fractieleider.