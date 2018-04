36 doden bij busongeluk in Noord-Korea

In Noord-Korea zijn 36 doden gevallen bij een groot busongeluk. Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er 32 Chinese toeristen en vier Noord-Koreaanse werknemers gestorven. Twee Chinese passagiers verkeren in kritieke toestand, meldt Reuters.

De bus verongelukte zondagnacht in de provincie Noord-Hwanghae, ten zuiden van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Op beelden van de Chinese staatstelevisie is een verwoeste blauwe bus te zien, met de wielen in de lucht. Er worden gewonden ter plaatse en in het ziekenhuis behandeld.

Het Chinese ministerie van Volksgezondheid heeft hulpverleners met apparatuur en medicijnen naar Noord-Korea gestuurd. Ook zijn Chinese diplomaten onderweg.

Chinese toeristen

Vier op de vijf toeristen in Noord-Korea komt uit China. In 2012 waren dat er zo’n 237.000. Jaarlijks wordt er 44 miljoen dollar mee verdiend, becijferde een Zuid-Koreaanse denktank voor Reuters. De Noord-Koreaanse provinciestad Kaesong is een populaire bestemming.

Noord- en Zuid-Korea zijn druk bezig met het voorbereiden van een topoverleg: vrijdag spreken de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In elkaar. Het is het derde topoverleg sinds het einde van de Koreaoorlog in 1953.

In een eerdere versie van dit artikel stond de naam van de Noord-Koreaanse hoofdstad verkeerd gespeld. Dit is hierboven aangepast