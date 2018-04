Zeker zes doden bij protesten in Nicaragua

Bij protesten tegen een omstreden wet van president Daniel Ortega in Nicaragua zijn sinds woensdag zeker zes mensen om het leven gekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Tijdens de protesten zou ook een journalist zijn doodgeschoten, melden lokale media.

De demonstranten keerden zich tegen een nieuwe wet waarmee Ortega de pensioenen wil verlagen en de sociale premies van werknemers wil verhogen. De politie trad hard op. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis in Nicaragua zijn de meeste slachtoffers gedood door vuurwapens. Er is onduidelijkheid over het precieze aantal slachtoffers. Volgens het Centrum voor Mensenrechten in Nicaragua zouden er zeker 25 mensen zijn gedood, dit is niet bevestigd door de autoriteiten.

Volgens de lokale krant La Prensa werd de journalist Miguel Angel Gahona doodgeschoten terwijl hij de protesten filmde. Het is niet duidelijk voor welk medium Gahona werkte en wat er precies is gebeurd. De drie televisiestations die de protesten live uitzonden, werden uit de lucht gehaald, aldus persbureau Reuters.

Onderhandelen

President Ortega reageerde zaterdag voor het eerst op de protesten en zei bereid te zijn om onderhandelingen te voeren over de wet. In een televisietoespraak zei hij met het bedrijfsleven te willen spreken over de hervormingsplannen zodat er “geen terreur meer is voor Nicaraguaanse families”. Hij benadrukte dat er nog ruimte is voor aanpassingen voordat de maatregelen op 1 juli van kracht gaan.

Ook verdedigde hij het optreden van de politie. Volgens Ortega werden de demonstranten gemanipuleerd door “minderheden” met een politiek belang en infiltreerden criminelen bij de protesten.

Kritiek Verenigde Naties

Vrijdag riepen de Verenigde Naties (VN) de autoriteiten in Nicaragua op te stoppen met het gewelddadig optreden tegen de demonstranten. In een verklaring schreef een woordvoerder dat de VN zich “ernstig zorgen” maakt over de situatie in het land. “De Nicaraguaanse staat moet zich houden aan zijn internationale verplichtingen en ervoor zorgen dat mensen gebruik kunnen maken van hun recht op vrijheid van meningsuiting en dat ze vreedzaam bijeen kunnen komen.”