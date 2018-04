Zeker 31 doden bij zelfmoordaanslag Kabul

Zeker 31 mensen zijn zondag bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul om het leven gekomen. Ook raakten 54 mensen gewond. De aanslag vond plaats bij een verkiezingskantoor. Dat meldt persbureau AP na een verklaring van de minister van Gezondheidszorg Wahid Majro. Het dodental zal volgens de minister waarschijnlijk nog oplopen.

Tijdens de aanslag stonden mensen in de rij bij het verkiezingskantoor om hun identiteitskaart op te halen om te mogen stemmen bij de parlementsverkiezingen in oktober. Meerdere huizen werden verwoest en de politie zette het gebied af. Islamitische Staat (IS) heeft via hun persbureau Amaq de aanslag opgeëist, aldus Reuters.

Verkiezingen

In het hele land zijn verkiezingskantoren geopend vanwege de verkiezingen. Zowel de Talibaan als een lokale terreurgroep die zich heeft aangesloten bij IS vinden de verkiezingen onwettig. Er werd daarom al langere tijd gevreesd voor aanslagen op verkiezingskantoren.

Volgens de VN was het aantal aanslagen eerder niet zo hoog: Zware aanslagen Afghanistan volgen elkaar steeds sneller op

Het aantal aanslagen in Afghanistan is de laatste jaren toegenomen. Volgens de Verenigde Naties werden er niet eerder zoveel aanslagen gepleegd als in 2017. Ook dit jaar zorgden terreurgroepen voor veel geweld. Eind januari kwamen 103 mensen om het leven na een zelfmoordaanslag bij een ziekenhuis in Kabul. Het was een van de dodelijkste aanslagen ooit.

In het land worden voorbereidingen getroffen voor vredesbesprekingen om een einde te maken aan de oorlog die al zestien jaar duurt. President Ashraf Ghani zei eind februari de Talibaan te willen erkennen als politieke beweging als de terreurgroep de Afghaanse overheid en de rechtstaat erkent.