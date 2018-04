Van der Breggen wint Luik-Bastenaken-Luik

Anna van der Breggen heeft zondag de klassieker Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. De 28-jarige olympisch kampioene was, net als vorig jaar, de beste in de 136 kilometer lange koers door de Ardennen en kwam alleen over de finish, meldt persbureau ANP.

Van der Breggen beleeft tot nu toe een sterk seizoen. De rijdster van de ploeg Boels-Dolmans won eerder dit jaar ook al Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl. Ze leidt dan ook in de strijd om de wereldbeker.

De 136 kilometer lange race begon, anders dan bij de mannen, in Bastenaken en eindigde in Luik. De finale van de wedstrijd opende met een ontsnapping van de Australische Amanda Spratt. Zij had bij de start van de Côte de Saint-Nicolas, de laatste heuvel van de koers, vijftig seconden voorsprong op Van der Breggen. Maar de Nederlandse achterhaalde Spratt op vijf kilometer van de finish en liet haar vervolgens meteen achter zich. Spratt eindigde nog wel als tweede. De Nederlandse Annemiek van Vleuten werd derde.

‘Vechten, vechten en nog eens vechten’

Van der Breggen zei na afloop van de koers tegen de NOS:

“Ik wilde niet te vroeg maar ook niet te laat achter haar aan. Het was heel spannend en het is ook echt niet zo dat het allemaal vanzelf gaat en dat ik wel even win. Het was opnieuw vechten, vechten en nog eens vechten. We hebben ook een heel hechte ploeg. Dat merkte je deze week weer toen onze vaste mecanicien Richard Steege een hartaanval kreeg. Gelukkig gaat het goed met hem en praat hij weer.”

Vos loopt schouderblessure op bij val

Voor Marianne Vos eindigde Luik-Bastenaken-Luik met een schouderblessure na een valpartij op de afdaling voor Roche-aux-Faucons, circa veertig kilometer voor de finish. Een scan in een ziekenhuis moet nog uitwijzen of de wielrenster haar sleutelbeen heeft gebroken, meldt ANP. Aanvankelijk leek er weinig aan de hand. Vos reed de wedstrijd ook gewoon uit. Maar na de koers werd toch besloten om naar het ziekenhuis te gaan.