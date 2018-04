Van telefoonnotities tot houthakken: zo creëer je een monsterhit

De afgelopen week werd het nummer wereldwijd meer dan twintig miljoen keer beluisterd op Spotify. In praktisch iedere pop-afspeellijst is het hitje te vinden en ook in Nederland staat het al sinds half februari in de Top 40. The Middle is veruit de grootste hit die de Duits-Russische dj en producer Zedd ooit maakte. Hoe komt zo’n hit tot stand?

The New York Times reconstrueerde, aan de hand van WhatsAppjes, ingesproken berichten en demo’s, hoe het nummer langzaamaan zijn veelgeprezen vorm kreeg. Een zoektocht die meerdere maanden duurde en waar meer mensen bij betrokken waren dan je op het eerste oog zou vermoeden.

The Middle vindt zijn oorsprong in een paar noten en een 23-jarige songwriter die in een hoekje notities maakt in haar telefoon. Vervolgens voegen twee jonge broers het geluid van een bijl op een blok hout toe aan de track. Even lijkt de hit te stranden als er geen geschikte zangeres lijkt te zijn, maar na maanden van demo’s luisteren en de wereld overvliegen weet Zedd het nummer te maken tot wat het is.

Zie bij The New York Times wat nodig was om het lied rond te krijgen.