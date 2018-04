Oudste persoon ter wereld overleden op 117-jarige leeftijd

Nabi Tajima is zaterdagavond op 117-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in het dorp Kikai in Zuid-Japan, meldt persbureau AP. Tajima werd geboren op 4 augustus 1900 en werd na de dood van de Jamaicaanse Violet Brown, in september vorig jaar, de oudste persoon ter wereld. In een uitzending op de Japanse televisie was te zien hoe ze tijdens de heugelijke viering nog melodieus meeklapte op de maat van de muziek.

Sinds janauri werd Tajima verpleegd in een ziekenhuis. Zij bracht zeven zoons en twee dochters ter wereld en had meer dan honderdzestig nakomelingen, onder wie ook een achter-achter-achter-kleinkind.

Lees ook een profiel over de Italiaanse Emma Morano: Laatste in negentiende eeuw geboren mens overleden

Veel Japaners worden ouder dan honderd

Volgens het Amerikaanse onderzoeksinstituut Gerontology Research Group is haar landgenote Chiyo Miyako nu de oudste persoon ter wereld. Zij wordt over tien dagen 117 jaar. De oudste man ter wereld komt ook uit Japan. Dat is de 112 jaar oude Masazo Nonaka. Japan staat bekend als het land waar veel mensen een hoge leeftijd bereiken en in relatief goede gezondheid verkeren. Het land heeft meer dan 68.000 mensen die honderd jaar en ouder zijn, zo maakte de overheid vorig jaar bekend.

Er zijn veel verhalen van mensen die beweren dat ze nog ouder dan 117 jaar zijn geworden, maar zij kunnen die hoge leeftijd niet met geboortecertificaat bewijzen. In 2015 stierf bijvoorbeeld Leandra Becerra Lumbreras, die beweerde de nobele leeftijd van 127 te hebben bereikt.