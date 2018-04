Nederlandse tennissters verliezen plek wereldgroep

Zonder sterspelers Kiki Bertens, Richél Hogenkamp en Arantxa Rus is het de Nederlandse tennissters niet gelukt om te stunten tegen gastland Australië. In een play-off om een plek bij de elite van het landentoernooi van de Fed Cup verloor Oranje met 3-1 van Australië. Daarmee verdwijnt Oranje na drie jaar uit de wereldgroep.

In de beslissende vierde wedstrijd verloor Quirine Lemoine met 3-6, 2-6 tegen de Australische Daria Gavrilova. Geen schande, gezien het grote verschil op de ranglijst. Lemoine is de nummer 295 van de wereld, haar tegenstander staat 24ste.

That’s it! @Daria_gav clinches Australia’s place in the #FedCup World Group for the first time since 2015 with a 63 62 win against Quirine Lemoine! 🇦🇺3️⃣🆚1️⃣🇳🇱 pic.twitter.com/XoPmsKdilK — Fed Cup (@FedCup) April 22, 2018

Halve finales Fed Cup in 2016

Lesley Kerkhove, door captain Paul Haarhuis aangewezen als kopvrouw, verraste zaterdag nog met een overwinning op Samantha Stosur. Ze won met 7-5, 7-6 van de voormalig US Open-winnares. Daarmee bracht de 26-jarige Kerkhove, de nummer 210 van de wereldranglijst, Nederland op voorsprong. Op zondag lukt het de Zeeuwse niet om een vervolg te geven aan haar sterke optreden. Kerkhove verloor in twee sets van Ashleigh Barty (4-6, 2-6). In het dubbelspel verloren Demi Schuurs en Indy de Vroome van Barty en Stosur.

Voor Bertens, Hogenkamp en Rus paste de reis naar Australië niet in hun gravelseizoen en voorbereiding op Roland Garros. Hogenkamp en Rus deden nog wel mee in de verloren ontmoeting met de Verenigde Staten, waarna een play-off met Australië nodig was om verzekerd te blijven van een plek in de wereldgroep.

In 2016 bereikte de vrouwenploeg nog de halve finales van de Fed Cup na een stunt tegen tennisgrootmacht Rusland. Het verloor toen van Frankrijk.