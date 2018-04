Honderdste KNVB-beker is voor Feyenoord

In een kolkende Kuip heeft Feyenoord de honderdste finale om de KNVB-beker gewonnen. In een beladen wedstrijd won de ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst met 3-0 van AZ.

Van Bronckhorst haalde daarmee zijn vierde prijs met Feyenoord, in drie jaar tijd. In 2016 won hij ook al de KNVB-beker, vorig jaar voegde hij daar de landstitel en de Johan Cruijff Schaal aan toe. Nooit eerder presteerde een coach dat met de Rotterdamse club.

Voor AZ waren de druiven zuur. De ploeg die volgens velen het beste voetbal van Nederland speelde en in de competitie voor Feyenoord eindigt, verloor vorig jaar ook al de bekerfinale in de Kuip. Toen werd het tegen Vitesse 2-0.

Overigens heeft AZ het vaak lastig met de Rotterdammers. Feyenoord won dit seizoen in de competitie zowel in Alkmaar (4-0) als in Rotterdam (2-1).

Vuurwerk

De beginfase, die werd ontsierd doordat supporters overal vuurwerk op het veld gooiden, was voor Feyenoord, officieel de uit-spelende ploeg in de eigen Kuip. Binnen twee minuten kreeg Nicolai Jørgensen een kans om de score te openen, na prachtig voorbereidend werk van Steven Berghuis op de achterlijn, maar de Deen schoot uit een moeilijke hoek te zacht in.

AZ speelde de finale met maar liefst vijf verdedigers, zoals eerder in de competitie ook tegen PSV. Mede daardoor kwam er voor Feyenoord maar weinig ruimte. Bovendien waren de Rotterdammers bij tijd en wijle slordig in balbezit.

Toch kwam Feyenoord binnen een half uur op voorsprong, en dat was niet onverdiend. Jørgensen zette de aanval zelf op, over de rechterflank. Karim El Ahmadi gaf een puntgave voorzet op Berghuis, die de bal via de grond inkopte. AZ-doelman Marco Bizot kon in eerste instantie nog redding brengen, maar Jørgensen tikte de rebound van dichtbij binnen (1-0).

Drie gele kaarten voor AZ

AZ beet van zich af, en liet bij vlagen het spel zien dat het in de eredivisie zoveel applaus opleverde, maar echt gevaarlijk werden de Alkmaarders voor rust nauwelijks. Wel liepen ze tegen drie gele kaarten op: Alireza Jahanbakhsh raakte bij een mislukte omhaal in het strafschopgebied Robin van Persie vol op het hoofd. Ook Fredrik Midtsjö (overtreding op Ridgeciano Haps) en Wout Weghorst (aanmerkingen op scheidsrechter Björn Kuipers) kregen een kaart.

AZ mocht van geluk spreken dat het de rust haalde met een 1-0 achterstand. Vlak voor het einde van de eerste helft haalde Tonny Vilhena van grote afstand schitterend uit, maar zijn schot kon ternauwernood over de lat worden getikt door doelman Bizot.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Beide ploegen waren fel in de duels, wat resulteerde in meer kaarten: Teun Koopmeiners van AZ en Feyenoord-captain El Ahmadi. Het veldspel van AZ oogde soepeler en meer verzorgd, maar Feyenoord was effectiever en, vooral, strijdlustiger na een seizoen vol frustraties. Over de zeldzame landstitel van nog geen jaar geleden werd al maanden niet meer gesproken in Rotterdam.

Briljante goal van Van Persie

Na een klein uur spelen kreeg AZ een nieuwe domper te verwerken, door een briljante actie van Van Persie. Hij werd prachtig vrijgespeeld door Berghuis, en met een ‘stiftje’ van zijn rechtervoet liet hij de uitlopende Bizot kansloos (2-0). Het tekende nog eens hoe akelig effectief Van Persie is sinds zijn terugkeer naar Feyenoord. Hij schoot acht keer op doel in alle competities en scoorde daaruit zeven keer. Kort daarop werd de topscorer van het Nederlands elftal, moegestreden, onder een staande ovatie gewisseld voor een verse kracht, Jean-Paul Boëtius.

AZ drong nog wel aan, kreeg nog enkele goede kansen, maar zo overtuigend als in de competitie speelde de ploeg niet. In de blessuretijd bepaalde aanvaller Jens Toornstra de eindstand op 3-0.