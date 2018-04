Drie jaar geleden kwam broker BinckBank met een plan. De omzetcijfers stonden al jaren onder druk, net als de winst. De koers daalde zo gestaag dat van het aandeel niets over dreigde te blijven. Er moest iets veranderen.

Want verdienen was moeilijk geworden in de brokermarkt. Vanaf zijn ontstaan in 2000 beukte Binck op alles wat los en vast zat. Het bedrijf pionierde met een platform waarop beleggers direct via het internet aandelen konden kopen. Een tussenpersoon bij een bank die vervolgens jouw geld ging beleggen, was niet meer nodig. Grootbanken kregen het om de oren: zij troggelden beleggers te veel geld af, zei Binck met het zelfvertrouwen van een jonge prins. Het bood zelf een veel goedkoper alternatief om aandelen te verhandelen.

Maar toen werd de beuker de gebeukte. Binck verdient het gros van zijn geld met een vast bedrag per aandelentransactie plus een percentage van het orderbedrag. Met Lynx, TradersOnly en DeGiro kwam al gauw een horde brokers op die wat Binck deed, nog goedkoper konden aanbieden. Van 183,5 miljoen euro in 2011 nam de omzet af naar 149 miljoen vorig jaar.

„In 2018 willen we Binck commercieel opnieuw lanceren”, zei topman Vincent Germyns begin dit jaar tegen het Financieele Dagblad. De kern van het plan van drie jaar terug: minder broker, meer bank. Binck, vooral in Nederland actief, maar ook in België, Frankrijk, Italië en Spanje, gaat zich richten op sparen en vermogensbeheer. Maandag komt Binck met de eerste kwartaalcijfers van het jaar. Heeft Binck toekomst als financieel dienstverlener?

Binck kocht de laatste jaren bedrijven op en lanceerde nieuwe producten. Eind 2016 begon het met Laten Beleggen in België, een dienst die beleggingen van klanten regelt met vermogens vanaf 25.000 euro. Begin vorig jaar nam het online vermogensbeheerder Pritle over. En in 2018 start het een spaarbroker. Klanten die ontevreden zijn over de lage de rentes bij Nederlandse banken, kunnen via Binck hun spaargeld bij andere Europese banken stallen.

Ommekeer blijkt niet makkelijk

Dat de identiteitsverandering moeilijker verloopt dan voorzien, blijkt uit de drie jaar geleden gestelde doelen. Het plan was het beheerd vermogen te verdubbelen naar 3,5 miljard. In 2017 verschrompelde het tot 1,1 miljard. In 2015 bedroeg het aantal beurstransacties bij Binck 9,3 miljoen. Dit jaar hoopte de bank op 11 miljoen uit te komen, maar vorig jaar bleef het aantal steken op 7,7 miljoen.

Binck is nog steeds sterk afhankelijk van transacties op de aandelenmarkt. 70 procent van Bincks omzet correleert aan marktvolatiliteit, stelt analist KBC in een in maart uitgegeven publicatie. Oftwel: BinckBank verdient nog steeds het gros met brokerage. Dat sterk verminderen, is zo makkelijk nog niet.

Het helpt niet dat het er keihard aan toegaat op de markt voor particulier beleggen. Vooral het concurrentiegewoel met DeGiro heeft soms meer weg van een ordinaire burenruzie: heeft de één een nieuwe grasmaaier, dan koopt de ander hem dezelfde dag nog. Binck schrapte vorig jaar transactiekosten voor turbo’s, DeGiro volgde binnen een paar uur. Een aantal maanden daarvoor kwam DeGiro met lijfrenterekeningen, BinckBank zei prompt hetzelfde van plan te zijn. DeGiro heeft met 41 miljoen euro een kleinere omzet, maar dubbel zoveel transacties (14,7 miljoen).

KBC verlaagde in februari het advies voor BinckBank van ‘houden’ tot ‘reduceren’. Jos Versteeg van Theodoor Gilissen volgde het aandeel tot twee jaar geleden. Hij zag niet in hoe de broker het met de nieuwe richting – vermogensbeheer, sparen – het wel zou redden. Hij stopte ermee. „Vermogensbeheer is een flink concurrerende markt met sterke merken”, zegt hij – Theodoor Gilissen zit er zelf ook in. ING, Rabobank, Van Lansschot: flinke bink die daartussen komt.