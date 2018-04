Elf lichamen geborgen bij reddingsacties Libië

De Libische kustwacht heeft zondag de lichamen van elf migranten geborgen na een reddingsactie voor de kust van het Afrikaanse land. Meer dan tachtig migranten werden gered, meldt een woordvoerder van de kustwacht volgens persbureau AFP. De vluchtelingen kwamen uit verschillende landen in de Sub-Sahara.

De migranten bevoeren een rubberboot die enkele kilometers voor de Libische kust omsloeg. Hierna verdronk een deel van de opvarenden. Hun lichamen werden door overlevenden op de restanten van de boot gehesen, waar de kustwacht ze vond.

Kustwacht omstreden

Veel Afrikaanse vluchtelingen gebruiken Libië als vertrekpunt voor hun oversteek naar Europa. Meer dan zeshonderdduizend bootvluchtelingen kwamen de afgelopen vier jaar in Italië aan, van wie het overgrote deel via het Noord-Afrikaanse land. Sinds juli 2017 nam de migratie flink af, nadat Italië en de Libische kustwacht gingen samenwerken om migratie te ontmoedigen.

Deze deal is niet onomstreden. Volgens hulporganisaties worden migranten en vluchtelingen in Libië mishandeld en moeten Europese landen niet voorkomen dat zij het land verlaten. Ook zou de kustwacht op hardhandige wijze te werk gaan en vluchtelingen slecht behandelen. Zo mondden meerdere reddingsacties uit in confrontaties tussen de hulpverleners en migranten.

De rubberboot sloeg voor de kust van de stad Sabratha om.