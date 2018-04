Een prima seizoen, maar weer geen prijs voor AZ

Alsof de klok een jaar heeft stilgestaan in de Kuip. Een aangeslagen Wout Weghorst loopt als laatste langs het vak vol AZ-supporters. Minder tranen dit jaar, dat wel. De spits heeft zojuist met zijn club AZ voor het tweede jaar op rij de bekerfinale verloren.

Gedurende het seizoen werd de ploeg meer dan eens geroemd om het verfrissende, aanvallende voetbal – AZ speelde anders dan anderen. Maar opnieuw geen prijs voor de club uit Alkmaar. Weer geen tastbare herinnering aan een goed verlopen seizoen. En opnieuw geeft AZ niet thuis in een topwedstrijd: het verliest de bekerfinale met 3-0 van Feyenoord.

5-3-2

Een jaar na de deceptie in de bekerfinale tegen Vitesse (0-2), had AZ direct de kans revanche te nemen. Maar het verfrissende spel van het afgelopen seizoen kwam er deze zonnige zondagavond in de Kuip niet uit. Volgens AZ-aanvoerder Ron Vlaar lag dat niet aan de 5-3-2 opstelling, waarin het team aan de wedstrijd begon. „In balbezit maakt dat niet veel verschil met de 4-3-3. Tegen PSV (2-3 nederlaag, red.) speelden we in dezelfde opstelling en kwamen we er aanvallend goed uit. De uitvoering was vandaag domweg niet goed genoeg.”

De 20-jarige middenvelder Guus Til, die dit jaar zijn doorbraak kende, baalde na afloop. „Heel zuur, dit verlies. Ik vind dat we een goed seizoen hebben gedraaid. Maar als je dan uiteindelijk een finale verliest, verandert dat eigenlijk in niet meer dan een prima seizoen.”

AZ leek het – met name in de eerste helft – tactisch beter voor elkaar te hebben dan tegenstander Feyenoord. Maar in kansen werd dat overwicht niet uitgedrukt. „We hadden vooral de controle achterin”, zegt Til. „Daar speelden we veel de bal rond, maar echt gevaarlijk werden we niet. Iets wat normaal onze kracht is.”

Vlaar zich bij de woorden van Til aan. „Wij zijn ons zelf niet geweest vandaag. Het was niet sprankelend genoeg.”

Pas na de 2-0 – een gaaf stiftje van Robin van Persie in de 57ste minuut – schakelde de ploeg van coach John van den Brom over naar de meer bekende 4-3-3- variant. Met name de ingevallen linksbuiten Oussama Idrissi creëerde gevaar, maar tot echte kansen kwam AZ niet, behalve een bal die van de lijn werd gehaald door een Feyenoordverdediger.

Topwedstrijden

Dat AZ voor de veertiende keer op rij niet kon overtuigen in een wedstrijd tegen een club uit de traditionele top-drie, irriteerde de spelers achteraf ook. „Daar zal nu wel weer over gesproken worden”, zei Vlaar.

„Het zal wel waar zijn”, antwoordde Guus Til op de vraag of AZ inderdaad aan een ‘topwedstrijdensyndroom’ lijdt. „We winnen ze niet.” Volgens Til zit het verschil met andere ploegen in de details. „Tegen de kleinere ploegen kunnen we duels verliezen en ons weer herstellen, omdat we betere spelers hebben. Maar in deze wedstrijden worden fouten direct afgestraft.”